Vocera de Casa Xochiquetzal se pronuncia ante expo de Ana Gallardo en el MUAC

Casa Xochiquetzal es un recinto fundado desde 2006 con el firme propósito de dignificar la vida de las mujeres ex trabajadoras sexuales. Nombrada así en honor a la diosa mexica del amor y la belleza, es un recinto enclavado en el Centro Histórico que busca dar alojamiento a mujeres en situación de calle que hayan ejercido el trabajo sexual, ya que esta población es doblemente estigmatizada por los tabúes que existen alrededor de su labor.

Carmen Muñoz, una ex trabajadora sexual, encontró a alguna de sus antiguas compañeras durmiendo en la calle en la zona de La Merced. Estas mujeres se encontraban radicando en la calle sin tener ningún lugar a dónde ir. Carmen buscó el apoyo de Martha Lamas, Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez para solucionar la problemática. La Secretaría de Salud del DF, Inmujeres DF, Secretaría de Seguridad del DF y el Instituto de Atención a Adultos Mayores respondieron autorizando el préstamo de un inmueble para las trabajadoras retiradas llamado «Casa Xochiquetzal«.

La organización civil «Semillas» obtuvo este recinto y en agosto del 2009 se creó la asociación civil “Mujeres, Xochiquetzal en lucha por su dignidad, A.C.”, que a la fecha opera con muchas dificultades para poder solventar los gastos del personal que atiende el albergue, así como las necesidades de las habitantes. Por ello, de ahí, la preocupación e indignación que causó la pieza expuesta en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, «Extracto para un fracasado proyecto» de la argentina Ana Gallardo.

Minerva Valenzuela, vocera de Casa Xochiquetzal, mencionó en entrevista que salvaguardar la identidad de las mujeres que habitan el lugar, es primordial. El trabajo de la casa es velar por ellas que han vivido una serie de vulneraciones sistemáticas. Por lo que la difusión de una pieza que cuenta mentiras desde la misoginia y la vulneración, sólo sometió al escarnio y la señalización a un albergue que poco recibe de la sociedad.

La vocera menciona que Ana Gallardo no sólo hizo caso omiso de las peticiones de la Casa Xochiquetzal, sino que además, publicó un video de una mujer en sus últimos días de vida. Dentro de la casa, no se permite grabar ni fotografiar a las residentes, justo velando por su dignidad y seguridad. Ella reitera que no sólo en el albergue está mal grabar sin consentimiento, sino que las personas deben entender que nadie debe obtener la imagen de otras personas para intereses personales.

Minerva Valenzuela resalta que sin cuestionar qué es arte y qué no, grabar a una persona moribunda y disfrazarlo de «arte» es una falta de humanidad y empatía. Lo cual se agravó con la incongruencia del discurso de la realizadora de que la vejez se vuelve un pretexto para «tirar a la basura» a las personas. Minerva destacó que la obra estaba expuesta en México desde el 10 de agosto y que pudieron hacer frente a ello, gracias a que alguien les avisó del contenido de la pieza.

La obra en cuestión, ha sido expuesta en otros países lo cual, coloca a Casa Xochiquetzal en una situación de vulnerabilidad mayor. Los recursos que el albergue obtiene son limitados, debido a la estigmatización del trabajo sexual y de quien lo ejerce. Por ello, en palabras de Minerva, las mentiras vertidas en la pieza, recientemente retirada por el MUAC, contribuyen a que las personas no se interesen por ayudar a la casa. El mismo Museo Universitario de Arte Contemporáneo pudo constatar que no se encuentra en las condiciones que Ana Gallardo describió.

Personal del Museo Universitario de Arte Contemporáneo acudió el domingo a Casa Xochiquetzal tras la carta que su personal emitió. Con ello, Minerva resalta que el retiro de la pieza es importante, pero que falta la reparación del daño y una disculpa pública a la mujer que fue expuesta en texto e imagen. Valenzuela afirma que el daño no podrá ser reparado debido a la exposición negativa de la casa y que no quieren tener ningún tipo de contacto con Ana Gallardo.

Valenzuela destacó que el 3% de los recursos empleados para la exposición que habló mal de Casa Xochiquetzal hubieran sido valiosos para la operación del lugar. Por lo que de momento, tras el cierre de la exposición, tras un comunicado emitido por el MUAC, las persona que laboran en el recinto, buscan donativos a la cuenta oficial puesto que reiteran, se trabaja con lo poco que se obtiene.

Día de Muertos es una fecha especial para Casa Xochiquetzal, ya que las residentes recuerdan a quienes se han ido dentro y fuera de la casa ante el olvido de la sociedad. Frente a la reciente polémica, buscan limpiar el nombre de la casa y poder seguir obteniendo donativos. Si quieres ayudar, puedes hacerlo a la siguiente cuenta oficial:

A nombre de: Mujeres, Xochiquetzal en lucha por su dignidad, A.C.

Número de cuenta: 65503635422

CLABE: 014180655036354227

Banco Santander