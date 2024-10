Quiénes son las Mariposas Negras, el colectivo detrás del Tianguis de la Cineteca Nacional

Las protestas y manifestaciones han diversificado las formas en que son realizadas. En los últimos años, las «tendidas» o tianguis, se han vuelto muy populares para visibilizar una de las violencias más cotidianas en grupos vulnerables: la violencia económica. Ejemplo de ello, fueron los tianguis o bazares feministas que durante la pandemia se llevaron a cabo en distintas plazas públicas como la Alameda o puntos de trasbordo del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Hoy en día, una de estas herramientas de protesta se ha viralizado: el tianguis de la Cineteca Nacional.

Recientemente, usuarios de redes sociales han manifestado su inconformidad respecto al tianguis de la Cineteca Nacional. Tal es el caso de la investigadora en Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) quien a través de su cuenta de X compartió una imagen del espacio con la leyenda: «No sabía que la @CinetecaMexico ya se cuatrotransformó en otro tianguis del Chopo.«

Pero, ¿a quién pertenece este tianguis de la Cineteca Nacional? La Colectiva Mariposas Negras colocó este Tianguis/mitin/plantón tal como lo denominan en la descripción de su página de Instagram. Este se monta de jueves a domingo de las 14:00 a las 20:00 horas entre la dulcería y la librería EDUCAL.

Laura Glover, mujer trans activista, sufrió un acto de discriminación en los baños del recinto, en septiembre del año pasado. Al ser abordada por personal de seguridad, una mujer policía invalidó su identidad de género, usando el pronombre masculino para hablarle. Para el 16 de septiembre de ese año, la activista convocó a una protesta donde se exigió la renuncia de Alejandro Pelayo, el entonces director de la Cineteca Nacional.

A partir de entonces, se han desarrollado diversas actividades a manera de protesta, además del tianguis de la Cineteca Nacional. Como el cierre simbólico del recinto cultural el 17 de enero, en el marco del 50 aniversario de la inauguración del espacio. La misma Laura Glover, comentó que esta protesta se desencadenó por el incumplimiento de un acuerdo previamente establecido con la Cineteca Nacional, que en su momento pidió disculpas por la discriminación de la que ella fue objeto.

En entrevista para Yaconic, Laura Glover, declaró que llevan ocho meses haciendo este tianguis en distintos puntos que al mismo tiempo sirve de plantón y mitin político. Esto después de la disolución de la organización fundada por Rojo Génesis y ella, conocida como «La Tianguis Disidente» que en su momento, fue acusada por el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México de «grupo de choque». Laura nombra «Cineterfa» a este recinto donde han transcurrido cuatro meses desde que lo tomaron a manera de protesta.

En palabras de Laura, al día de hoy se han registrado 60 transfeminicidios. Volviendo este año el más letal para las mujeres trans en una década al superarse la cifra del año pasado. Acusa tajantemente al gobierno de la 4T de trans odio y señala que el ataque que vivió el año pasado en la Cineteca Nacional es por lo menos, la punta del iceberg de un genocidio y un sistema de segregación para la mujer trans incómoda.

Laura informó que el objetivo principal de este tianguis de la Cineteca Nacional es beneficiar a otros sectores de mujeres trans, como las adultas mayores. Esto, debido a que les interesa priorizar y abrir el espacio a este grupo, dada la deuda histórica que hay por parte del Estado y la sociedad. Durante su estancia en el tianguis de la Cineteca Nacional han sufrido expresiones de odio por parte de los asistentes y ellas reiteran que se representan legalmente solas con su abogada de la asociación civil.

Nos parece importante que se especifique que tiene que ver esta propuesta con una cuestión de clase, que más que se personalice en una sola persona, es en sí un proyecto colectivo donde se ven beneficiadas hasta hoy, no solo mujeres trans, sino también hombres trans y lesbianas, lo que ha construido un proyecto de autonomía económica.

La protesta no ha sido autorizada, incluso nos han saboteado muchas veces. Por ejemplo, han sellado las tomas de luz a las que teníamos acceso, a veces es ya tarde y no prenden las luces del pasillo que ocupamos, el personal sigue llamándonos en pronombres masculinos y haciendo burla lo que es todavía más grave. A propósito del tema del público, me preocupa pueda ocurrir una agresión pues a algunas personas sobretodo de la clase alta, les indignamos mucho.