Carrie de Stephen King: capítulos y fecha de estreno de la nueva serie

”Carrie”, el clásico de terror de Stephen King tendrá una adaptación en serie. El director y productor estadounidense, Mike Flanagan estará a cargo del proyecto a través de Amazon MGM Studios, el cual constará de ocho episodios.

De acuerdo a la sinopsis oficial compartida por Variety, la obra es una “reinvención audaz y oportuna de la historia de Carrie White”, se lee. “Una estudiante de secundaria inadaptada que ha pasado su vida en reclusión con su madre dominante. Después de la muerte repentina y prematura de su padre, Carrie se encuentra lidiando con el paisaje extraño de la escuela secundaria pública, un escándalo de acoso escolar que destroza su comunidad y el surgimiento de misteriosos poderes telequinéticos”.

La serie será escrita por Flanagan y será productor ejecutivo junto a su socio de Intrepid Pictures, Trevor Macy. Cabe recordar que el director ya ha realizado otras adaptaciones cinematográficas de Stephen King, tales como de Gerald’s Game (2017) y Doctor Sleep (2019). Y recientemente The Life of Chuck, protagonizada por Tom Hiddleston, basada en la novela corta de King de 2020 del mismo nombre.

Acerca de Mike Flanagan, es reconocido por sus múltiples series de terror para Netflix como The Haunting of Hill House, Midnight Mass y The Fall of the House of Usher. Llevará a la televisión The Dark Tower y ya prepara la nueva versión “radical» de el filme, El Exorcista para Blumhouse.

Hasta el momento la fecha de estreno para Carrie, la miniserie, no ha sido revelada.

Carrie, un clásico de terror

Cincuenta años después de su publicación, «Carrie» la obra debut de Stephen King continúa siendo una de las novelas de terror más influyentes de todos los tiempos. La historia de una adolescente marginada y con poderes telequinéticos, atormentada por su madre fanática religiosa, sigue cautivando a lectores de todas las edades.

Es importante destacar que esta novela fue la que marcó el inicio de la exitosa carrera de King. Pues explora temas universales como el bullying, la exclusión social y sobretodo la venganza en la naturaleza humana. La figura de Carrie White se convirtió en un ícono de la literatura de terror, además de que fue objeto de múltiples análisis literarios. Una de sus adaptaciones cinematográfica se estrenó en 1976, bajo la dirección de Brian De Palma. De esta manera consolidó el mito de Carrie y contribuyó a popularizar el género del slasher.

Décadas más tarde, llegaron otros 3 remakes de Carrie, en 1999, 2002 y 2013.