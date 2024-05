Stephen King: Esta es la nueva historia que el «Rey del Terror» tardó 45 años en escribir

Stephen King acaba de publicar su nueva colección que lleva por título «You Like It Darker«. Se trata de un libro recopilatorio conformado por 12 relatos cortos. Los cuales ofrecerán al lector una serie de emociones variadas, ya que el «Rey del Terror«, además de incluir terroríficas historias, también tiene algunas muy divertidas.

Lo que más ha llamado la atención, es que Stephen King presenta un cuento que permaneció en su cajón por 45 años. «You Like It Darker» fue el momento para que el relato en cuestión fuera terminado y finalmente viera la luz este 2024. La historia se titula The Answer Man y Stephen King comenzó a escribirla cuando tenía 30 años, no obstante la dejó en pausa por varias décadas. Fue hasta sus 75 años que el aclamado escritor decidió rescatarla para darle continuación y un final digno.

The Answer Man por Stephen King

En entrevista para el programa All Things Considered a través de NPR, el ícono del horror explicó qué fue lo que sucedió con este cuento 45 años después. «Bueno… la perdí. Escribo historias y no siempre las termino. Y las que no acabo se van a un cajón y me olvido por completo de ellas. Hace unos cinco años, comenzaron a recopilar todo el material que había terminado y todo lo que estaba sin terminar y lo guardaron en un archivo. Lo revisaron todo: los cajones del escritorio, las papeleras… todo. No soy una persona muy organizada, precisamente», aseguró.

King reveló que fue su sobrino John Leonard, quien encontró la historia, la cual comenzó a escribir en el Hotel Plaza de las Naciones Unidas, en la lejana década de los 70. «Creo que ahora sé cómo terminarla. Así que lo hice».

De acuerdo al artista, The Answer Man, era un borrador de apenas 6 página historia completa de 50 páginas. Ha tenido 45 años para pensar cómo continuarla, aunque claramente ni se acordaba de ella.

El nombre completo del escritor es Stephen Edwin King, nacido el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine, Estados Unidos. El «Rey del Terror» es reconocido mundialmente por sus obras de suspenso, horror, misterio y ciencia ficción.

La trayectoria de King comenzó desde que era un niño, pues ya mostraba interés por la escritura. Se sabe que vendía sus primeros cuentos a sus compañeros y los mandaba a revistas. Tras una etapa de dificultades económicas, su carrera despegó con la publicación de «Carrie» en 1974, una novela que lo catapultó al éxito.