Acusan a Damien Hirst de falsificar la fecha de creación de más de mil pinturas

Damien Hirst, el polémico artista contemporáneo una vez más se encuentra bajo el escrutinio público. Ya que el diario inglés The Guardian, publicó una investigación donde señala que Hirst vendió más de mil obras bajo la fecha de 2016. Sin embargo, habría realizado en realidad dichas piezas años después, por lo tanto, los datos no coinciden.

El medio de comunicación comenzó a cuestionar al respecto desde el pasado mes de marzo. Fueron al menos mil pinturas de puntos de colores que forman parte de la famosa serie The Currency. 10 mil folios en formato A4 fueron vendidas en 2021, tanto en forma física como en NFT cada una por un precio de 2 mil dólares.

Cabe señalar que los compradores de las pinturas en digital tenían un año para decidir si se quedaban con el NFT o lo cambiaban por el cuadro realizado a mano. Damien Hirst incineró un total de 4 mil 851 obras, en seis chimeneas repartidas dentro de la Galería de Newport Street, en Londres. También recordaremos que el artista realizó una transmisión en vivo para que la audiencia alrededor del mundo presenciara este «performance».

Lo que el artista buscó con este «experimento social» era poner a prueba el valor del arte puramente digital frente al arte físico. lncluso la BBC preguntó a Hirst en ese entocnes ¿Cómo se sentía quemar sus pinturas? a lo que él respondió: «Se siente bien, mejor de lo que esperaba».

British artist Damien Hirst takes part in a burn event which is part of his latest NFT exhibition «The Currency», in London, Britain, October 11, 2022. REUTERS/Hannah McKay

«Mucha gente piensa que estoy quemando millones de dólares en arte, pero no es así, estoy completando la transformación de estas obras de arte físicas en NFT al quemar las versiones físicas», aseguró Hirst.

La respuesta de Damien Hirst

Con base en fuentes anónimas, el informe que pone en duda las fechas dadas por Damien Hirst, dichas pinturas realmente se produjeron “en masa en 2018 y 2019”. La publicación del diario informó que había «al menos mil 100 pinturas sujetas a datación errónea».

Por otro lado, en la investigación de The Guardian, mencionaron una de las famosas esculturas azules, se trata de un tiburón dentro de un tanque lleno de formaldehído valuado en 8 millones de dólares. La pieza data de 1999, pero según el medio, es posible que en realidad se haya producido en 2017.

Mientras tanto, el representante del estudio de Hirst no negó como tal a The Guardian que las pinturas se realizaron años después de 2016. No obstante, el portavoz indicó que eso ya es una “práctica habitual” del artista, pues argumenta que Damien Hirst fecha las obras hasta el año en que se materializa la idea.