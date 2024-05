«The Reason», la canción icónica de Hoobastank superó mil millones de reproducciones en Spotify

«The Reason» de Hoobastank es una de las canciones que marcó los inicios del nuevo milenio. Exactamente el 26 de enero de 2004, se publicó el tema que actualmente es considerado un clásico. Pues no queda duda que representa a toda una generación que vibró con el rock de la banda estadounidense de principios de los 2000.

Hoobastank lanzó su segundo álbum de estudio, bajo el nombre de The Reason (2003). En ese entonces la industria funcionaba distinto, por lo que el grupo de post-grunge, una vez fuera el álbum, continuó por publicar el primer single, que fue «Out of Control».

Después vino «The Reason», el cual fue acompañado por su respectivo videoclip. La pieza entra en la categoría de power ballad, fue escrita por Doug Robb (vocalista) y coescrita por el resto de la banda.

El clásico, en su momento fue nominado para el Premio Grammy a la mejor canción del año en la 47°. edición anual de los premios. Y ganó el MTV Video Music Awards Japan por mejor vídeo de rock en 2005. «The Reason» también cuenta con una versión en acústico, presentada en el disco The Greatest Hits: Don’t Touch My Moustache. Apareció en juegos de karaoke como SingStar Pop y Karaoke Revolution Volume 3.

Y es recordad por haber sido incluida en series como Friends, durante el episodio especial «The One with All the Other Ones (Part 2)».

Hoobastank en pleno 2024

Este gran éxito de Hoobastank acaba de ingresar a la lista de canciones que han superado los mil millones de reproducciones en Spotify. «Qué momento tan increíble. Crear algo con tus mejores amigos de la infancia y luego verlo crecer hasta convertirse en un incendio forestal fuera de control ha sido absolutamente surrealista. Ninguno de nosotros esperaba esto y, a veces, parece un sueño», dijo el guitarrista Dan Estrin a través de un comunicado.

«Saber cuánto significa ‘The Reason’ para tanta gente en el mundo es un sentimiento emotivo, orgulloso e indescriptible. Estoy mucho más que agradecido y me doy cuenta de lo afortunados que somos. Lo hemos jugado en todo el mundo. Y ver las caras de todos mientras cantan no tiene precio. Gracias mundo”.

El videoclip de «The Reason», narra la historia de una banda de asaltantes, protagonizados por los integrantes de Hoobastank. Todo inicia cuando aparentemente atropellan a una mujer, los siguientes minutos parece que el vocalista le está pidiendo perdón y se arrepiente de haberla golpeado con el vehículo. Sin embargo conforme transcurre el video, resulta que todo fue una actuación y en realidad la chica fingió haber sido arrollada para que sus compañeros robaran una joya invaluable.

Hasta el momento el video de «The Reason» cuenta con un total de 1076 millones de reproducciones en YouTube.