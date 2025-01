Museo de Arte Transfemenino CDMX: cómo surgió y quién puede exponer

La presencia que las personas trans han ido cobrando a lo largo de la historia no ha sido un camino sencillo. La discriminación y la violencia derivada de ella, segrega, desaparece y asesina a personas por el hecho de vivirse como trans.. De ahí la importancia de nombrar y resaltar las corporalidades, la existencia y la resistencia. Por ello, es importante hablar del Museo de Arte Transfemenino CDMX.

Los antecedentes de este nuevo recinto, se remontan, en palabras de la fundadora y actual directora del Museo de Arte Transfemenino CDMX, Rojo Génesis, al año 2022. Rojo se acercó al trabajo artístico de Deborah Álvarez, artista y trabajadora sexual histórica de la frontera norte. Con ello, problematiza el lugar de las mujeres trans a través de «Plasticidades Encarnadas» un proyecto curatorial donde Rojo Génesis rastrea la producción artística de mujeres trans en diversas regiones en México desde los años setentas.

Este fragmento de tiempo resulta clave ya que fue uno de los periodos donde existió una amplia persecución por parte del Estado y algunas de ellas hoy en día son sobrevivientes de ese momento histórico. A partir de la curaduría de «Plasticidades Encarnadas» , los diálogos por parte de Rojo Génesis, fundadora y actual directora del Museo de Arte Transfemenino CDMX, con otras artistas como Sofía Moreno, actual coordinadora y co-curadora del museo fueron hacia otras artistas.

Acervo Antonella Rubens (1976)

Al comprobar que no había mujeres trans que se dedicarán al trabajo curatorial en el arte contemporáneo en México, el sueño de materializar el Museo de Arte Transfemenino CDMX se volvió mas nítido. Por ello, para Rojo fue crucial entablar diálogos intergeneracionales de quienes lo habían hecho en otros lugares. Así es como nace el proyecto que aborda la práctica curatorial como mujer trans como una necesidad y coyuntura histórica en el contexto actual del arte contemporáneo en México.

Pese a que mayormente se le da más atención a la visibilidad, el Museo de Arte Transfemenino CDMX apela más a la accesibilidad. Rojo Génesis cree que aunque hay urgencias, la visibilidad es una trampa para muchas de ellas, ya que por años han sido la moneda de cambio, principalmente en el arte contemporáneo. Rubro al cual no les es fácil acceder al no contar con acceso a la vivienda y condiciones dignas y básicas de vida como la salud. De tal manera que su campo laboral y educativo tiene sesgos que las vulneran al no existir condiciones materiales para acceder a otros espacios.

Pienso que en México aún sigue habiendo un trans-odio estructural, aún a pesar de que en los últimos años ha existido una mediatización de mujeres trans en la televisión e internet, porque es importante recalcar que en México en lo público se odia y violenta el cuerpo de mujeres trans, pero las estadísticas muestran que el contenido pornográfico que más se busca y consume es el de mujeres trans, pienso que esto da un contexto muy puntual sobre la realidad y violencia hacia el cuerpo y sexualidad, que también rosa a la política y economía.

Obra plástica de Gizeh Trejo en Plasticidades Encarnadas III. Eucalipto 29, Ciudad de México, 2024

Cabe resaltar que la participación dentro del Museo de Arte Transfemenino CDMX no opera mediante selección de artistas. En realidad esta visualizado como una plataforma abierta porque están abiertas a dinámicas locales de encuentro. Parte de su trabajo es ir más allá de su conocimiento que las rodea, buscan conectar con otras compañeras y conocer más materiales de acervo para que la documentación se cimente también en la investigación.

Los parámetros de selección más que inamovibles, buscan que se aporte a las necesidades del proyecto, que es en primer momento beneficiar a otras mujeres trans, sean jóvenes o históricas. Así que las convocatorias estarán dirigidas a nivel local, nacional, regional en Latinoamérica y Caribe, así como de manera internacional.

El Museo de Arte Transfemenino CDMX va incrementando su acervo al paso de los años de trabajo de sus integrantes. Se tiene planeado una exposición permanente que opere de manera paralela con espacios temporales de exhibición de artistas y mujeres trans que forman parte de la vida social y artística. El museo surgió en primer momento como un proyecto autogestivo e independiente, es decir, no dependiente de ningún organismo de gobierno.

Obra fotográfica de Malinalli Juárez en Plasticidades Encarnadas III. Eucalipto 20, Ciudad de México, 2024

Esto ha generado que el Museo de Arte Transfemenino CDMX y su organización hayan recaudado fondos a través de distintas actividades. Muestras de cine, música, exposiciones y tianguis culturales han aportado para la consolidación de este espacio de memoria y resistencia. También, Rojo Génesis declara que han recibido apoyo de fondos internacionales de personas trans y de arte a través de proyectos.

En palabras de Génesis, se logró obtener el espacio para el Museo de Arte Transfemenino CDMX a través de diálogos con el proyecto anterior que estaba, ya que era una marisquería y bar LGBTTIQA («La Cañita») en la Doctores, por lo que se estableció la alianza para poder ocupar el espacio ante el cierre de ese proyecto.

Derivado de el gran trabajo y esfuerzo de quienes integran el Museo de Arte Transfemenino CDMX, la cita para su inauguración es el próximo 8 de febrero, durante la Semana del Arte en Ciudad de México. El museo tiene cuenta para donativos en caso de que alguna persona quiera formar parte de este proyecto necesario para la justicia y memoria histórica.

México: Santander

5579 1004 1591 2623

Exterior: Paypal

https://www.paypal.com/paypalme/babyputx