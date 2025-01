Semana del Arte CDMX 2025: Exposiciones, Ferias y Eventos

La fiesta cultural que significa la Semana del Arte CDMX 2025 esta a nada de comenzar. Del 3 al 9 de febrero, la Ciudad de México funge como epicentro de una celebración artística sin igual. Entre exposiciones locales, ferias internacionales y diálogos interdisciplinarios, la Semana del Arte se posiciona como un momento necesario e idóneo para el arte contemporáneo en América Latina.

La Semana del Arte CDMX 2025 no solo celebra la diversidad de la creatividad. Es también la reafirmación de la relevancia de México en el mundo del arte y el diseño. Por ello te traemos lo imperdible de sus actividades para que no pierdas detalle de ninguna.

Feria Material

Una nueva década inicia para la Feria Material y que mejor que celebrarla en la Semana del Arte CDMX 2025. La feria de arte contemporáneo más celebrada de América Latina regresa a Expo Reforma con sus dos pisos llenos de obras de arte presentadas por 70 galerías. Se llevará a cabo del 6 al 9 de febrero, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. Los boletos de acceso general tienen un costo de $250 y puedes adquirirlos aquí.

ZⓈONAMACO MÉXICO

El Centro Citibanamex, reunirá galerías de prestigio internacional con obras de pintura, escultura, instalación, video y nuevas tecnologías. ZⓈONAMACO estará abierta al público del 5 al 9 de febrero con una edición lidereada por la directora artística Direlia Lazo que asegura una curaduría de altos estándares. La cartelera es amplia y los horarios varían entre los días, así que puedes consultar los detalles alrededor de este evento a celebrarse durante la Semana del Arte CDMX 2025 aquí.

Salón ACME

Veracruz será el estado invitado de este año a la 12ª edición de Salón ACME que se llevará a cabo en el recinto proporcionado por Proyectos Públicos. Ubicado en Calle Gral. Prim 30, Juárez, Ciudad de México, esta actividad en torno a la Semana del Arte CDMX 2025 se desarrollará del 6 al 9 de febrero. En él, será posible descubrir exposiciones con una excelsa curaduría y propuestas innovadoras. Los boletos tienen un costo de $400 pesos y puedes adquirirlos aquí.

Territorio: feria de diseño y arte-objeto mexicano

Una actividad del Design Week Mexico que se integra a la Semana del Arte CDMX 2025. En ella, se une lo artesanal con lo contemporáneo para mostrar lo mejor de ambos. Del 5 al 9 de febrero de 10:00 a 18:00 horas, Espacio CDMX será testigo de está propuesta dispuesta a resaltar el arte mexicano. Los tickets de acceso ya están al a venta y podrás adquirirlos aquí.

Actividades paralelas a la Semana del Arte CDMX 2025

Salón ACME

Dentro de sus actividades, la artista invitada Julieta Gil presentará “Millefleur”, una instalación inmersiva que explora la vegetación urbana a través del arte digital. Además habrá un recorrido por la exposición «Yendo de la cama al living» con el propósito de comprender espacios domésticos como personales de una forma performática. Uniéndose a la Semana del Arte CDMX 2025, también habrá un ciclo de charlas en el Museo Tamayo con diversos curadores y artistas.

ZⓈONAMACO MÉXICO

En Casa Wabi (Sabino 336 Cuauhtémoc C.P. 54713) el lunes 3 de febrero en punto del as 12:00 horas, se llevará a cabo la Inauguración de las exposiciones: «Space is a Magic Place» de Marsica Fossati y «Situar la orilla del cosmos» de Sergio Suárez. La página de ZⓈONAMACO va actualizando la agenda de sus actividades paralelas, por lo que te recomendamos permanecer atento para no perder detalles de lo que sucede en torno a la Semana del Arte CDMX 2025.

Feria Material

Además de la presentación de las galerías internacionales, se presentara un circuito de 12 galerías locales que abrirán sus puertas simultáneamente con exposiciones especiales. También contará con un Programa de Performance IMMATERIAL cuyas presentaciones serán el jueves 6 de febrero a las 8pm y el domingo 9 de febrero a las 12pm. Al igual que Salón Acme, también tendrán charlas en el Museo Tamayo.

Subasta Anual del Castillo de Chapultepec

Este evento reúne a más de 150 artistas locales, cuya iniciativa promueve la colaboración y la distribución justa de recursos. Además abre un canal de diálogo sobre la comercialización del arte, destina los fondos recaudados a remunerar a los artista. La subasta se llevará a cabo en Agustín Melgar 73, San Miguel Chapultepec, y contará con horarios específicos para visitas privadas, acceso general y eventos exclusivos, todo en un ambiente diseñado para celebrar y apoyar a la comunidad artística local. Puedes asistir del 3 al 8 de febrero.