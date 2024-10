Pronósticos semana 7: Cobertura de puntos y apuestas acertadas

No fue sino hasta la semana 6 que los equipos favoritos en las apuestas ganaron sus partidos, es algo poco común pero paso. Otra interesante estadística es que los equipos visitantes tuvieron un récord de cobertura de puntos 11-3. En nuestros pronósticos logramos un récord a cobertura de puntos 8-6, en las tres mejores apuestas sugeridas atinamos a dos partidos 2-1 y en partidos a ganar atinamos a 9, con un récord 9-5.

Dos equipos descansan esta semana los Cowboys que buena falta les hace para reflexionar porqué sufrieron tremenda derrota contra Detroit y los Chicago Bears. Regresan esta semana de sus descansos, los Chiefs que viajan a San Francisco, los Vikings estarán jugando en contra sus rivales divisionales, los Detroit Lions. Sin duda estos dos serán los partidos a no perderse esta semana.

Mejores Apuestas para Semana 7 a cobertura de puntos.

1. Los Angles Rams – 6.5

2. Cleveland Browns +6.0

3. Green Bay Packers -2.5

Jueves 17 de octubre por la noche ( TNF)

Denver Broncos (3-3) @ New Orleans Saints (2-4)- DEN -2.5

Comenzando la semana sorprendía que los Saints fueran los favoritos y más porque su QB Derek Carr está aún lesionado. Ahora la línea cambio y son los Broncos los favoritos aunque también tienen varias lesiones incluido uno de sus mejores jugadores defensivos, Patrick Surtain. New Orleans tiene la mejor ofensiva pero Denver la mejor defensa, será la 2da semana de N.O. jugando en casa y creo que eso los favorecerá. Saints pueden ganar y cubrir.

Pick: Saints a ganar y cubrir.

Domingo 20 de octubre

Partido Internacional, Londres Inglaterra

New England Patriots (1-5) @ Jacksonville Jaguars (1-5)- JAG -5.5

Ambos equipos han jugado mal esta temporada para prueba bastas ver su récord ambos solo han ganado un partido. Los Jags se quedaron en Londres, Inglaterra desde la semana pasada jugaron y perdieron contra los Bears la semana pasada. Los Patriots son los que viajarán esta ocasión hasta el otro lado del océano, lo que es una desventaja para los jugadores. No pinta para ser un juego muy atractivo. Los Jags aquí son mejor equipo pero ¿ podrán demostrarlo? esperemos que si.

Pick: Jaguars a ganar y Patriots a cubrir puntos.

Tennessee Titans (1-4) @ Buffalo Bills (4-2)- BUF -9.5

La semana pasado escogí a los Titans vs. los Colts y jugaron bien pero no les alcanzó para ganar. Buffalo jugó mal el lunes por la noche pasado en NY y aún así ganó, los Bills llegan después de una semana corta , la ventaja es que juegan en Buffalo que es un lugar difícil para los visitantes, por tal motivo creo que pueden ganar los Bills.

Pick: Bills a ganar y cubrir puntos.

Houston Texans (5-1) @ Green Bay Packers (4-2)- GB-2.5

Ambos llegan a este partido jugando buen fútbol. Houston llega después de ganar 3 partidos seguidos y jugarán como visitantes por 2da semana consecutiva. No tuvieron problema en vencer a los Patriots, pero cedieron 21 puntos lo cual preocupa. Los Packers juegan en casa, en su último partido dominaron a los Cardinals y detuvieron su ofensiva. Esta será un prueba para ver que tan bien esta la defensa de GB. Será un juego de puntaje alto.

Pick: Green Bay a ganar y cubrir puntos.

Philadelphia Eagles (3-2) @ New York Giants (2-4)- PHI -3.0

Los Giants fueron decepcionantes en su último juego contra los Bengals. Los Eagles ganaron su juego contra los Browns aunque no lograron cubrir los puntos. Históricamente los Eagles han ganado 15 de sus últimos 19 juegos vs. New York. El año pasado Philadelphia ganó en casa 33-25 pero los Giants ganaron en NY 27-10, ambos equipos son poco confiables, tomaría a los Giants a cubrir puntos pero creo que los Eagles al jugar en casa podrán ganar.

Pick: Eagles a ganar y Giants a cubrir puntos.

Detroit Lions (4-1) @ Minnesota Vikings (5-0)- MIN -1.5

Este será un gran partido, los Lions vienen de una gran victoria vs. Dallas. Los Vikings vienen de su semana de descanso , lo cual les dará cierta ventaja. Detroit no contará con su pass rusher Adian Hutchinson que se rompió una pierna, es el líder de sacks en la NFL por tanto su salida la resentirá Detroit defensivamente. El año pasado Detroit venció a Minnesota en 2 partidos por 10 y 6 puntos, pero esta temporada los Vikings son un equipo diferente con una de las mejores defensas en la NFL. Los Lions son muy buen equipo pero ganar nuevamente como visitantes es mucho pedir.

Pick: Vikings a ganar y cubrir puntos.

Seattle Seahawks (3-3) @ Atlanta Falcons (4-2)- ATL -3.0

Esta diferencia de puntos es de llamar la atención, Seattle viene de perder 3 partidos seguidos, Atlanta de ganar 3 seguidos. Esperaría ver Atlanta como favorito por más puntos 4 o 4.5. Seattle tiene una ofensiva que sabe mover el balón y anotar puntos pero su defensiva no detiene a nadie. La ofensiva de Atlanta no es tan buen como la de Seattle, pero su defensiva si es mejor. Por tanto tomaría a Atlanta a ganar.

Pick Atlanta a ganar y cubrir puntos.

Cincinnati Bengals (2-4) @ Cleveland Browns (1-5)- CIN -6.0

El primero de dos juegos de la batalla de Ohio tendrá lugar este domingo, ambos equipos son malos. La defensa de los Bengals es mala y la ofensiva de los Browns no ha estado a la altura. Deberíamos esperar que ambos equipos estén motivados para demostrar que pueden jugar mejor, la última vez que los Bengals ganaron en Cleveland fue en octubre del 2017, parece que la tendencia continuará y los Browns ganaran.

Pick: Browns a ganar y cubrir puntos.

Miami Dolphins (2-3) @ Indianapolis Colts (3-3)- IND -3.0

Los Colts ganaron 3 de sus últimos 4 juegos, Miami ha perdido 3 de sus últimos 4 juegos. Los Dolphins vienen de su semana de descanso que espero les haya dado tiempo para corregir la peor ofensiva de la liga que promedia tan solo 12 puntos por juego. ¿ Será esta semana en la que el segundo backup QB , Tyler Huntley logré dar un buen juego. Creo que este juego será de más puntos de lo que se espera, Miami puede cubrir y los Colts podrán ganar por un gol de campo.

Pick: Colts a ganar y Miami a cubrir.

Carolina Panthers (1-5) @ Washington Commanders (4-2)- WAS-8.0

Ambos equipos viene de perder sus partidos , de los dos los mejores son los Commanders. Promedian 30 puntos por juego , su récord en casa es 2-0. Los Panthers ceden en promedio 38 puntos como equipo visitante. Creo que Washington puede ganar por más de 10 puntos y cubrir los puntos.

Pick: Washington a ganar y cubrir puntos.

Las Vegas Raiders (2-4) @ Los Angles Rams (1-4)- LAR -6.5

Ambos equipos no logran jugar del todo bien. Sin duda los Rams tienen mejor entrenador pero solo han ganado un partido en la temporada , es cierto que las lesiones los han afectado; esta semana vienen de su descanso y su receptor estrella Cooper Kupp debería estar de regreso de su lesión. Si es así, los Rams pueden ganar y cubrir.

Pick: Los Rams a ganar y cubrir.

Kansas City Chiefs (5-0) @ San Francisco 49ers (3-3)- 49ers -1.0

Los invictos Chiefs viajan a la Costa Oeste para enfrentar a los 49ers, que han batallado algo esta temporada. Creí que KC sería favorito por más puntos, Kansas viene de su semana de descanso, su entrenador Andy Reid tiene un récord impactante después de semanas de descanso 21-3. Todo apunta a que KC gane este partido pero iré en contra de la corriente y escogeré a los 49ers para darle a KC su primera derrota de la temporada.

Pick: 49ers a ganar y cubrir puntos.

New York Jets (2-4) @ Pittsburgh Steelers (4-2)- PIT -2.0

Quién podría apostar por los Jets después de ver lo mal que jugaron el lunes pasado por la noche. Su defensa no logró detener la ofensiva contraria y su línea ofensiva no logró proteger a Aaron Rodgers. Ahora New York viaja a Pittsburgh para jugar contra los Steelers que saben correr el balón mejor que Buffalo y no solo eso también tiene mejores pases que los Bills. La ofensiva de los Jets tendrá un impulso importante con Davante Adams en sus filas , pero la pregunta es ¿si Rodgers tendrá el tiempo para hacer sus pases?

Pick : Steelers a ganar y cubrir puntos.

Lunes 21 de octubre

Baltimore Ravens (4-2) @ Tampa Bay Bucs (4-2) – BAL-3.5

Este es un juego interesante con dos equipos idénticos. Ambos equipos tienen problemas en sus defensas pero sus ofensivas juegan bien. Este podría ser un partido de muchos puntos. La diferencia de puntos sorprende en 4 puntos, debería favorecer a los Ravens 2 o 3 puntos, aquí la ventaja la pueden tener los Ravens ya que corren mejor el balón eso les dará el triunfo aunque los Bucs creo que podrán cubrir puntos.

Pick : Ravens a ganar y Bucs a cubrir puntos.

Los Angeles Chargers (3-2) @ Arizona Cardinals (2-4) – LAC -2.5

Este no es un juego muy atractivo para un MNF pero creo que todo es mejor después de ver el lunes pasado a los Bills vs. Jets. Los Angeles llegan a este partido con una defensa poco valorada. Los Chargers no han permitido a ningún equipo anotarles más de 20 puntos a diferencia de los Cardinals que han cedido 34 puntos en 3 de sus últimos 6 juegos. La defensa de Los Angeles será puesta a prueba ya que Arizona tiene una buena ofensiva.

Los Chargers aún deben mostrar esa ofensiva explosiva , lo máximo que han anotado en un partido son 26 puntos y eso fue contra los Panthers. Justin Herbert , QB de los Chargers podría tener su mejor juego aquí en Arizona.

Pick: Chargers a ganar y cubrir puntos.

Récord de esta columna a Semana 6: cobertura de puntos 37-48-5 ; a ganar 50-42 ; mejores apuestas 8-10