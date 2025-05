Rocío Boliver reconoce agresión en contra de performer

El arte de performance explora los límites del pensamiento y el raciocinio entre quienes lo presentan y aquellos que lo presencian. Sin embargo, la denuncia de la artista de performance, Xitlalli Treviño en contra de Rocío Boliver, mejor conocida como La Congelada de Uva, abrió distintos canales de diálogo respecto a las fronteras del arte y las intervenciones. La artista denunció agresión sexual durante un performance en el Festival Arte/Acción 2023.

Durante una entrevista para el canal de Youtube RallitoX, se brindó el micrófono a Rocío para hablar acerca de los límites de la performance respecto a la situación denunciada. RallitoX, previo a la entrevista, reiteró que Xitlalli no aceptó una entrevista con él para obtener su versión y reiteraba en distintas ocasiones que sólo buscaba abordar las dos versiones. Rocío, con una sonrisa en el rostro se presentó en el video con el youtuber que la ha entrevistado previamente en dos ocasiones.

Rocío Boliver mencionó que la gente tiene todo el derecho de expresar lo que piensa. Recordando el hecho de que en una entrevista previa con el youtuber, por haber vivido una experiencia donde una mujer entró en su performance de forma violenta. La reacción de Boliver en ese momento, la llevó a una cancelación por agresividad al lanzarle una copa de vino en el rostro a la mujer y tirarla de los cabellos. Rocío abordó el hecho de defenderse dentro del espacio liminal como un acto completamente normal en una performance.

A lo largo de la entrevista, Rocío sostiene que al invitar al público a intervenir tu pieza, se arriesga a perder el control de tu presentación. De tal modo, que en un acto de justificación, argumenta que el vestuario que Xitlali en su performance era muy provocador, sensual y sexual. Ante su mirada, fue una «imagen sadomasoquista» y con ello, dando por hecho que se trataba de una pieza bajo esa temática.

Rocío narra que comentó a las mujeres con las que asistió al que el performance de Xitlalli le parecía «chafa» al tratarse del «clásico performance donde el artista busca que el público le haga su pieza». Xitlalli confrontaba e insultaba al público y poco a poco se acerco a ella, por lo que consideró que la performer sabía a quien estaba retando. Rocío le preguntó al director del festival que sucedía y él sólo respondió que ella había querido intervenir.

Boliver aseguró que una vez que se abre el espacio de la pieza e iniciar una acción de intervención, uno debe estar sometido a lo que suceda. Declaró en reiteradas ocasiones durante la entrevista, que no había situación, objeto o momento que le impidiera pedir ayuda. Boliver destacó que su actuar en el performance de Xitlalli era con la intención de que le diera miedo y reaccionara pero que en ningún momento ella detuvo a Rocío o su pieza en general.

Rocío tiene saltos de temporalidad y asegura en un primer momento que el público no le daba nada de lo que pedía y en unos minutos, asegura que si le proporcionaron objetos. Solicitó tijeras, palos y lubricante para dar continuidad a la obra. Según Boliver, el director no intervino en ningún momento, pese a que Xitlali asegura en su denuncia que solicitó que nadie la tocara, él se limitó a documentar mediante video y fotografía lo que estaba sucediendo. Además de que dice que el mismo director, mencionó no haber intervenido porque estaba presenciando arte.

«Ella agachada, con el culo parado, estaba ahí no decía nada. le metí los dedos, pero ni siquiera sabía dónde estaba el culo o el coño. Son actos de performances muy catárticos. Yo lo que hice es embarrarle la crema entre el culo, la vagina. Si se me fue un dedo en el culo o en la vagina, no tengo idea»

Xitlalli en su denuncia asegura que la obligó a comer su propio excremento tras introducirle los dedos en el ano y posteriormente, meterlos a su boca. Sin embargo, Rocío le exigió perdón a Xitlali por sacarla de sus casillas, insultarla y provocarla durante su acto. Al verle el cabello, solicitó unas tijeras para cortarlo. De pronto, una chica salió de entre el público a defender a Xitlali, pero al reiterar la exigencia de disculpa por parte de Treviño, ella misma se disculpó.

Congelada dice que la pareja de Xitlali le agradeció haber intervenido su pieza. Rocío asegura que mencionó al sujeto en cuestión que el performance no es un juego, dado que en una apertura de pieza, todo puede pasar. Posteriormente, asegura tener pruebas de una versión distinta de la primera que brindó Xitlali en audio, pero que mostrará en términos legales.

Rocío asegura que Xitali aceptó su participación en su pieza al provocarla y retarla.

«Ella no midió lo que estaba haciendo y creyó que nadie iba a reaccionar. Tuvo muchos momentos en que pudo haber parado y no paró, no estaba en shock. no detener, es dar permiso o acceder a que las cosas continúen. Con su actuación, me colocó en una posición de exposición emocional y sexual sin haber elegido formar parte del juego escénico. Eso me vulnera, vulnera mis derechos como espectadora, como mujer y como persona. Sus provocaciones fueron de carácter erótico y sexual y fui interpelada en función de su cuerpo, el mío, mi edad y la sexualidad. Esta acción también puede leerse como violencia de género simbólica. La omisión de los responsables institucionales refuerza la naturalización del abuso bajo la figura del arte. Este tipo de violencia puede causar en mí desorientación, sensación de exposición forzada, confusión sobre los límites y de hecho estar como espectadora fue trasgredido. Yo también entré en shock, entré en un estado psicológicamente alterado, no razonó perfectamente por ser la congelada, sino que hay un juego de poderes que si a ella la ponen en shock a mí también me ponen en shock. Estamos en igualdad de circunstancias.

Boliver dice que existió un abuso por parte de Xitlalli porque la agredió verbalmente y se acercaba mucho a ella, por tanto, pide no negar su participación en los hechos. Reconoce la agresión por lo que nombra como «necedad» de la artista en querer llevarla a un punto de reacción más allá de lo racional. Además, asegura que en el performance se actúa desde el inconsciente, que no existe un tamiz racional. Dice no saber como va a actuar en una performance porque cuando está actuando entra en un estado distinto y la acción sale, no mide sus pasos.

La congelada de uva explica como ha tomado las acusaciones

Ella recomienda que cuando se enfrente una situación de este tipo, lo primero es no leer nada al respecto. Se trata de una agresión simbólica, una agresión que no se repara. Pese a que la agresión pasiva es lo que trata en sus performances, considera que este acto de denuncia pública es algo es algo terrible al no haber nada legal y ser permitido por la defensión de la libertad d expresión. Mencionó la Ley Olimpia como una herramienta para defenderse del linchamiento mediático. Sin embargo, esta normativa está enfocada en temas de índole sexual e imágenes íntimas que han vulnerado la privacidad y la socialización de las mujeres.

Rocío señala una constante censura a sus presentaciones, sus obras y su trabajo en general que con la denuncia, se ha visto recrudecido. Sin embargo, en ningún momento durante la entrevista, muestra algún tipo de arrepentimiento o la búsqueda de reparación del daño pese a admitirlo. Por el contrario, destaca mucho las afectaciones que sufrió a partir de este hecho que ella misma dice al inicio de la entrevista, no recordar con toda claridad.