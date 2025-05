Rocío Boliver, «La congelada de uva» es señalada de abuso y transgresión

El performance mexicano se ve envuelto en una denuncia pública difundida a través de redes sociales. Un performance que ante los ojos de las personas estaba siguiendo su curso normal, fue señalado como una agresión sexual, física y emocional en contra de Xitlalli T. La actriz, modelo, performancera y bailarina, ha denunciado públicamente un acto violento en su contra ejercido por la también performancera Rocío Boliver, conocida en el medio como «La Congelada de uva«.

Xitlalli T. aplicó a una convocatoria artística en septiembre de 2023 desde Monterrey, Nuevo León. Esta convocatoria pertenecía al Festival FAA con sede en Ciudad de México y se difundió a través de redes sociales. Para el día 13 de noviembre de 2023 los resultados fueron publicados en redes sociales, donde ella pudo constatar su aceptación. Al ser contactada por los organizadores y ser notificada de los detalles de la presentación, ella aceptó las condiciones establecidas en la convocatoria.

El festival se llevó a cabo en el FARO Cosmos del miércoles 22 al viernes 24 de noviembre de 2023. Mi participación fue programada para el evento de apertura, donde presentaría la pieza titulada «UN CLON DE MÍ». Viajé a la Ciudad de México el sábado 18 de noviembre de 2023 a las 11:00 p.m., arribando el domingo 19 a mediodía, hospedándome en la zona Roma Norte.

Xitlali acudió al FARO Cosmos el 22 de noviembre para iniciar el montaje de su pieza y el ensayo de la misma. Su acto daría inicio en punto de las 19:00 horas coordinado con un colaborador con quien se acordó, se apoyaría para las acciones iniciales de la performance. La obra consistía en una representación performática dividida en tres acciones principales: Encadenamiento (simulación de opresión), Presentación del personaje con música de fondo. Interacción con el público (búsqueda simbólica de llaves, caminar por el espacio mientras le pido al publico que busquen las llaves escondidas previamente entre la gente).

Durante la ejecución de la obra, en el momento correspondiente a la tercera acción, una mujer del público —a quien no tenía identificada, ya que el espacio estaba oscuro y no tenía conocimiento previo de su presencia— comenzó a intervenir de manera insistente y violenta.

Xitlali continuó con su acto y mencionó una frase del texto de su personaje con la intención de confrontarla. Rocío reaccionó a su enfrentamiento y en ese momento, Xitlali notó que la situación se estaba saliendo de control y decidió apartarse del público. Ante este hecho, Rocío respondió: «A no, te me ofreciste ahora te aguantas» y procedió a tirarla al piso y subirse encima de ella. La denunciante, reitera que Rocío no formaba parte de la performance ni contaba con ningún tipo de consentimiento por parte de ella.

… Interrumpió reiteradamente y llevó a cabo actos que constituyen una agresión verbal, sexual y física. Entre estas acciones: -Rompió mi vestuario -Introdujo su dedo en mi ano mientras hacía comentarios denigrantes y sexuales sin mi consentimiento verbal y explicito. -Me embarró mi propio excremento en la boca. -Me humilló públicamente con frases como: “putita”, “dame tu culo para que te abra las nalgas”, “yo soy más puta que tú”, que chingaderas de performance es esto que haces, me lo ofreciste, ahora te aguantas, entre otras. -Solicitó a los asistentes “alguien que done su falo” e intentó continuar la agresión con objetos como pedirle al publico unas tijeras para cortarme el pelo.

El acto de performance de Xitlali involucraba que ella estuviera atada por lo cual, la situación que vivió la colocó en un estado de shock incapaz de defenderse. La denuncia afirma que al tratarse de una performance artística, el público creía que las acciones eran parte del guión y por ello, no hubo intervención ante las acciones.

No se trata de una diferencia artística, se trata de una agresión sexual. Rasgar mi ropa, penetrarme sin mi consentimiento y humillarme públicamente no es arte. Es violencia. Lo ocurrido está documentado, presenciado y ha tenido consecuencias psicológicas y profesionales para mí.

Al sentirse en mayor riesgo, logró alertar a una persona sobre unas llaves que estaban en dentro de su vestuario. Finalmente, una mujer del público intervino, detuvo la agresión y le ayudó a soltarse. Concluyendo su pieza en estado de shock emocional severo entre lágrimas. El organizador abordó a Rocío y la cuestionó sobre su comportamiento, a lo que Boliver únicamente expresó «ella se ofreció» y abandonó el lugar.

Ante tal situación, Xitlali expone que ha sufrido afectaciones físicas, emocionales, psicológicas y económicas. Tras la denuncia de espectadores del acto en cuestión y gente cercana a Xitlali, Rocío Boliver decidió emitir un comunicado en redes donde se defendía y deslindaba de los hechos que la acusaban y mencionaba que sus actos formaban parte del «espacio liminal», «un área de transformación que permite una ruptura con lo establecido, fomentando un entorno de reflexión, acción y experimentación«

En el mismo comunicado, Rocío expresa una versión completamente diferente en la que habla incluso de una pareja sentimental de Xitlali al momento de que ella presentó su pieza, misma que Xitlali niega dado que ella acudió sola al evento. En su comunicado Rocío menciona en todo momento su trayectoria en el área del performance y el impacto que tuvo la denuncia respecto a su trabajo. A partir de entonces, la cuenta de donde emitió el comunicado ya no aparece en búsquedas y sólo están otras cuentas que no tienen actividad desde años pasados.

La actuación terminó y el público se fue. Estaba a punto de marcharme cuando un hombre se me acercó y me dijo: —Congelada, gracias. Mi novia está muy contenta de que tú, «La Congelada», te ​​interesaras en su actuación y te atrevieras a intervenir, enriqueciendo la experiencia para todos. Me pidió que le diera las gracias. En ese momento pensé que, por supuesto, me había reconocido y que, claramente, venía a provocarme directamente a reaccionar. Esas son las vivencias de ese día.

Tras la publicación de este comunicado, la cuenta desde donde fue emitido ya no se encuentra disponible. Rocío admitió en esa declaración haber tenido contacto físico con Xitlali y reconoce haber actuado físicamente durante la performance.

Xitlali cuenta con sus redes sociales públicas en donde a través de historias destacadas, presenta sus pruebas y comparte lo que ha venido sucediendo desde la presentación de la pieza en la que fue agredida.

Ante su amenaza de tomar acciones legales por “difamación”: Me reservo mi derecho de ampliar la denuncia penal que ya he presentado en México. La verdad de los hechos está respaldada por testimonios y pruebas. Cualquier intento de silenciar mi denuncia será considerado hostigamiento judicial

* Al cierre de esta nota, se mantiene diálogo con Xitlali en aras de corregir cualquier imprecisión