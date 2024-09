Los peores momentos de la enemistad entre Morrissey y Johnny Marr

Las peleas entre integrantes de bandas famosas nunca serán cosa de un solo día. La historia de la música contemporánea, nos ha mostrado la peor cara de algunos integrantes que se enfrascan en batallas interminables. Ya sea por cuestiones personales, profesionales e incluso por un pasado que no se borra, lo cierto es que los integrantes en disputa siempre darán de qué hablar. Tal es el caso de la eterna pelea entre Morrissey y Johnny Marr, ex integrantes de la mítica banda The Smiths.

No existe nada bajo el agua sobre el fin de la carrera de The Smiths debido a la pelea entre Morrissey y Johnny Marr. Y es sabido que hasta el día de hoy, los músicos han sido incapaces de resolver sus diferencias y con ello, han alejado la posibilidad de una reunión en conjunto.

La separación

La disolución de The Smiths siempre ha estado rodeada de especulaciones y debates desde que la anunciaron en 1987. De hecho, su disco «Strangeways, Here We Come» fue lanzado ese mismo año mientras ellos ya se habían separado sin anunciarlo públicamente. La separación se atribuyó a la molestia de Morrissey por la colaboración de Marr con otros artistas. Además de la frustración de Marr por la poca flexibilidad musical de Morrissey, según explicaron años después de la separación de la banda.

Disputas financieras

Tras la inminente separación, la batalla legal por cuestiones económicas se hizo presente. Mike Joyce, el baterista de la banda, demandó a Morrissey y Marr en 1989 por lo que él consideraba una distribución injusta de las regalías. Joyce argumentaba que debía recibir una parte más equitativa del capital económico recibido por grabaciones y giras. Mientras que, a pesar de la pelea entre Morrissey y Johnny Marr, ellos sostenían que Mike había sido pagado de acuerdo al pacto inicial.

Posturas políticas

En 2016, el legendario guitarrista mencionó que las proclamaciones políticas de su ex compañero de banda, eran motivo suficiente para nunca reunirse de nuevo como banda. Durante una entrevista con el medio Sky News, dijo que de ser verdaderas las declaraciones de Morrissey respecto al «brexit» era más que inminente el no rotundo a una reunión de The Smiths. La pelea entre Morrissey y Johnny Marr se recrudeció luego de que Moz dijera que el resultado del Brexit le parecía magnífico.

Reclamo a través de redes sociales

En 2022, Morrissey empleó su página oficial para extender una carta a Johnny Marr exigiéndole que dejara de hablar de él. El músico argumentó en su escrito, que la prensa británica publicaría cualquier cosa que Marr diga sobre él siempre que fuera algo que brindará poder a los titulares. Además acusó al guitarrista de emplear su nombre como cebo para los clicks de su propio nombre y con ello, no perderse del foco público.

Intento de reunión

En agosto del presente año, Morrissey publicó una entrevista en su página web exponiendo que una propuesta de reunión con The Smiths estaba en discusión para el año 2025. Sin embargo, la respuesta negativa de Johnny Marr frenó la posibilidad de una gira mundial. Según Moz, AEG Entertainment Group propuso los conciertos que Morrissey aceptó pero Marr ignoró. El cantante describió la oferta como lucrativa y la respuesta de su compañero como una total falta de respeto por parte de Johhny.

Derechos de marca

Al igual que en otras ocasiones, Morrissey empleó su página oficial para anunciar que Johnny Marr había solicitado y obtenido con éxito el 100% de los derechos de marca y la propiedad intelectual del nombre The Smiths. El 16 de septiembre del año en curso, Moz mencionó que en ningún momento se le consultó y por ello, no hubo oportunidad de objetar la solicitud del guitarrista. Con este fallo Marr podrá realizar giras como The Smiths con el vocalista de su elección; además de la prohibición hacía Morrisey de poder utilizar el nombre del grupo.