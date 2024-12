Morrisey reveló porqué falló la reunión con Johnny Marr

Morrissey reveló porqué no hubo reunión de The Smiths. Este 2024 varias leyendas de la música se reunieron, por lo que surgió un fuerte rumor que The Smiths también regresara a los escenarios. Desafortunadamente, el deseo de sus fans nunca se hizo realidad, pero reavivó la pelea que mantienen desde hace varios años el ex vocalista del grupo y Johnny Marr.

Fue Morrissey quien aceptó públicamente la reunión, pero también señaló a su ex compañero de grupo, Marr de haber ignorado la oferta. Por medio de sus redes sociales que Patrick Morrissey dio su versión. “En junio de 2024, AEG Entertainment Group hizo una oferta tanto a Morrissey como a Marr para hacer giras por todo el mundo como ‘The Smiths’ para 2025. Morrissey dijo que sí a la oferta; Marr ignoró la oferta”, se leía en el comunicado.

Recientemente fue entrevistado y el cantante reiteró lo ocurrido, «Acepté porque sentí que era la última vez que algo así sería posible», dijo el ex líder de los Smiths.

«Todos hemos comenzado a envejecer. Pensé que la gira que se ofreció sería una buena manera de decir gracias a aquellos que han escuchado durante lo que de repente parece toda una vida. No fue porque tuviera algún apego emocional a Marr. No tengo absolutamente ninguno».

La fallida reunión de The Smiths

Cuando le preguntaron sobre el guitarrista, Morrissey estalló, “me parece tan inseguro y miedoso como lo era en los años 80”, declaró. “Gana más admiración de la prensa al pretender ser el guardián y custodio de The Smiths en el aislamiento, y mientras esté sentado en un rincón quejándose de mí, tiene un pedestal que desaparecería en caso de una reunión. Afirma que me encuentra completamente desagradable, pero cada vez que sube a un escenario canta mis letras, mis melodías y mis canciones. ¿Esto es hipocresía o autoengaño?”, arremetió Patrick.

“Obligó a la gente a elegir entre Morrissey y Marr, y ya tuve suficiente de sus comentarios despectivos. Los he soportado en silencio durante más de treinta años”.

Por su parte, Johnny Marr se ha mantenido en silencio, desde las primeras revelaciones optó por no contestarle a su ex compañero. Sin embargo, fue ante la propuesta de reunir a la banda de post punk, que Marr lanzó indirectas a través de su cuenta de X cuando comentó una publicación de un fan. “Si Oasis puede hacerlo, The Smiths también puede (estoy delirando)”, escribió el usuario. Sorprendentemente el guitarrista le respondió con una foto de Nigel Farange, líder del partido de extrema derecha británico Reform UK. De quien Morrissey comentó en el año 2019 que “podría ser un buen primer ministro”.

Tal y como vemos, desafortunadamente los músicos han sido incapaces de resolver sus diferencias por lo tanto, la posibilidad de una reunión es un tajante no. Esperemos que en un futuro no muy lejano Marr salga a aclarar lo sucedido o en su momento pese más el legado musical y sus fans que las viejas rencillas.