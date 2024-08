Las razones de Johnny Marr que evitaron la reunión The Smiths

The Smiths estuvo a punto de reunirse pero Johnny Marr fue el culpable de que no sucediera, por lo que los fans seguirán esperando. Recientemente, Morrissey reveló que aceptó una «oferta lucrativa» este verano para juntar a la banda, sin embargo el guitarrista la ignoró.

El líder y vocalista, de The Smiths por medio de sus redes sociales publicó un comunicado donde dio a conocer lo ocurrido. «En junio de 2024, AEG Entertainment Group hizo una oferta lucrativa tanto a Morrissey como a Marr para hacer giras por todo el mundo como ‘The Smiths’ a lo largo de 2025. Morrissey dijo que sí a la oferta; Marr ignoró la oferta».

«Morrissey emprende una gira en gran parte agotada por los EUA en noviembre. Marr continúa de gira como invitado especial de New Order«, aclaró el cantante.

Ante la propuesta de reunir a la banda de post punk, Jenny Marr no le respondió y sus representantes se negaron a hacer comentarios al respecto. Esto se dio de manera privada, sin embargo, fue durante la semana que gracias a un fan de The Smiths se supo la verdad. «Si Oasis puede hacerlo, The Smiths también puede (estoy delirando)», escribió en X el usuario. Lo que no esperaba es que el guitarrista le respondiera con una foto de Nigel Farange, líder del partido de extrema derecha británico Reform UK. De quien Morrissey comentó en el año 2019 que «podría ser un buen primer ministro».

The Smiths, que se formaron en Manchester en 1982 y son considerados en la actualidad como la mejor banda de su generación. A pesar de su gran éxito, el grupo se separó tan solo cinco años después de su formación, principalmente por las diferencias creativas entre Morrissey y Johnny Marr. El guitarrista dejó la banda en 1987 y desde entonces hicieron sus carreras solistas.

Uno de sus últimos enfrentamientos ocurrió en en 2022, cuando Marr criticó a Morrissey y éste le respondió pidiéndole que dejara de usar su nombre para impulsar su carrera.

A pesar de todo, la reciente postura de Morrissey sorprendió a sus fans, pues hace un tiempo el vocalista seguía firme en la decisión de no volver con la banda. Incluso llegó a declarar frases como la siguiente. «Prefiero comer mis propios testículos que reformar a The Smiths, y eso es decir algo para un vegetariano».