Morrisey y sus cancelaciones: ideología, salud o berrinches

El cantautor británico y ex líder de la mítica banda The Smiths, se ha mantenido en el limbo del reconocimiento durante los últimos años. Si bien, su talento, aportes y calidad musical no se ponen en tela de juicio, su comportamiento y posturas han dado mucho de qué hablar. Morrisey y sus cancelaciones son el reflejo de una ideología de vida en la que se pregona la congruencia. Quizá es por eso que el cantautor inglés decide no presentarse, sin reparo alguno, en algún lugar, espacio o circunstancia que no le parezca realmente cómoda.

Lo que para muchas y muchos puede ser considerado un mero capricho, una especie de berrinche derivado del ego, la fama, el privilegio y la pedantería; para otros más resulta la defensa, con sus respectivas modificaciones, de lo que la congruencia realmente significa. Y es que Morrisey personifica muchas cosas, entre ellas el veganismo llevado a una expresión que de tan sincera es tildada de radical; a pasar ahora a ser conocido como un hombre maduro y «berrinchudo».

Morrisey y su historial de cancelaciones

En 1991 detuvo una presentación por fanáticos lesionados, en el mismo año canceló por un dolor de garganta. Cuatro años después, inesperadamente renunció a su participación como acto de apertura de la gira de David Bowie. En febrero del 2000 canceló por una migraña y espasmos en la espalda. En abril de 2009 interrumpió su número en el Coachella por la presencia de «olor a animales quemados». Y en noviembre del mismo año, apenas en la segunda canción, recibió un botellazo. Lo que terminó con el show.

En 2012 varias de las fechas de gira fueron canceladas, debido a que tomó un vuelo de regreso a Inglaterra para estar con su madre, quien se encontraba hospitalizada. Al año siguiente canceló 62 de 79 fechas, por varios y delicados problemas de salud que imposibilitaron se presentase a cantar. Tras 20 años de cancelación en Canadá, regresó en 2019 para protestar contra la matanza de focas, y mencionó que ahora creía que hacía más asistiendo y donando a grupos protectores. Sin embargo también canceló fechas.

Morrissey canceló en el Vive Latino 2013

Recién cancelada su gira por problemas de salud, se creía que de vuelta en los escenarios el músico tendría la mejor de las actitudes en su presentación en el Vive Latino del lejano 2013. A un día de su presentación, la polémica sobre Morrissey y sus cancelaciones comenzó a surgir como un tema que sigue vigente.

El imprevisto orilló a los organizadores del festival a no contemplar la fecha del primer día de actividades de aquella edición, en la que Morrisey sería headliner. Las otras bandas fueron acomodadas en los dos días restantes del evento.

Morrisey cancela en 2015

“Me gusta mucho Islandia y he esperado por mucho tiempo para regresar a este país, pero dejaré en paz al Harpa Concert Hall para que disfruten de su orgía de sangre para caníbales come carne”, declaró el cantante y canceló su participación en el famoso festival. La razón, el veganismo, visto como una ideología y no como un estilo o moda.

Morrisey y sus cancelaciones pasaron de ser vistas como algo esporádico, a convertirse en posibilidades para muchos eventos, y por supuesto para las carteras y el tiempo de fanáticos y oyentes de todo el mundo. Nuevamente las diferencias de perspectiva entre defensores y críticos no encontraron punto medio, sin embargo, ¿quién ratifica lo real de nuestras posturas, sino nosotros mismos?

Morrisey y su ajetreado 2017

En aquel año, Morrissey fue sujeto de fuertes críticas por supuestas declaraciones para el diario Alemán Der Spiegel, sobre casos de acoso y abuso sexual que involucraron tanto a actores como a directores ctores de cine. Si con ello no fuera suficiente, Morrisey y sus cancelaciones aumentaron su permanencia como tema de interés público, a raíz de este hecho.

El frío literalmente paralizó a Morrisey en Paso Robles, California. Se dice que por no soportar más el frío, lo que le imposibilitaba cantar, canceló un concierto de su gira Low In High-School, en noviembre de aquel 2017. Inmediatamente se desató la polémica sobre el cuestionamiento entre la idea de profesionalismo que se tiene, y el no realizar o continuar un show en el que claramente no se sentía cómodo, algo que muy difícilmente se puede ocultar.

Morrisey el Vive Latino 2018

En esa ocasión no fue precisamente Morrisey y sus cancelaciones lo que atrajo la atención. Nuevamente estuvo en el reflector social por exigir, y conseguir, que durante su presentación y presencia en el Foro Sol, no se vendieran alimentos de origen animal.

En los puestos de hojas impresas y pegadas señalaban que tanto OCESA como EUREST llegaron a un acuerdo para «no afectar la participación de algunos artistas en el festival». Sí, uno de ellos o quizá el único que consideraba afectada su presencia y presentación fue Morrisey.

Morrisey y su desaparición del escenario en noviembre de 2022

A finales del años pasado, Morrisey finalizó un concierto en Los Ángeles a media hora después de haberlo empezado. El vocalista estaba en el escenario, y tan solo nueve canciones después decidió marcharse. Después de un rato de incertidumbre, uno de los compañeros de banda salió y comentó “Lo sentimos, pero debido a circunstancias imprevistas, el programa no va a continuar. Lo sentimos mucho. Nos vemos la próxima vez».

Morrisey y sus cancelaciones salieron a la luz una vez más como tema controversial, hasta algunos medios empezaron a calificar deliberada y nada profesionalmente, sus actos como de «berrinches».

Morrisey y su reciente cancelación con un lleno total

Una vez más, el cantante dio material para que sus cancelaciones resultaran definitivamente una realidad. Con este último acto seguramente se le cerrarán más puertas, y es que a pesar de que el evento agotó las entradas para aquella noche del 9 julio en Nottingham, la cancelación se comunicó como «circunstancia imprevista».

Una vez más, también, los comentarios de fanáticos no se hicieron esperar, y expresaron su sentir desde diferentes posturas: “Absolutamente destruido”, escribió un usuario de Twitter, otro: “Casi compré boletos para este concierto antes de recordar que me había cancelado una vez con demasiada frecuencia como para considerar comprar boletos nuevamente”.

Sólo se veían pocos como el de un usuario en particular, que se inclinó más hacia la expresión y el buen deseo: «Tenía muchas ganas (de) esta noche, pero espero que todo esté bien».

Su último concierto fue días después, el 12 para ser exactos. Se presentó, y ofreció un gran show. Lo que para muchos es imperdonable, para otros resulta entendible, comprensible de un ser humano, más aún si se trata de uno que persigue la congruencia, su particular idea sobre ella, y sobre vivir la vida a su manera. Un músico sí, lo de «berrinchudo» ya lo dirá cada quien, desde su muy particular postura, también.