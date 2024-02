Cartel completo del Pitchfork Music Festival CDMX: conoce lo imperdible

La oferta musica en la Ciudad de México respecto a los eventos y conciertos es bastante amplia conforme avanzan los años. Festivales y nuevas creaciones se van aglomerando a lo largo del año como un buffet de donde elegir vaciar la energía contenida. Por ello, el cartel completo del Pitchfork Music Festival es todo lo que necesitas conocer este día para correr a comprar tus boletos.

Hace unos meses se dio el anuncio de la primera edición de este festival que promete ser una continuidad en la ciudad. La variedad del cartel completo del Pitchfork Music Festival brinda la oportunidad de satisfacer los gustos variados por cada día cumplido. Cinco días de música en cinco recintos distintos:

Casa del Lago (en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec)

(en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec) Foro Indie Rocks! (Zacatecas 39, Roma Norte., Cuauhtémoc)

(Zacatecas 39, Roma Norte., Cuauhtémoc) Frontón Bucareli (Bucareli 118, Colonia Centro, Cuauhtémoc)

(Bucareli 118, Colonia Centro, Cuauhtémoc) Fünk Club (Avenida Insurgentes Sur 377, Colonia Condesa)

(Avenida Insurgentes Sur 377, Colonia Condesa) Yu Yu (C. Versalles 94, Juárez, Cuauhtémoc)

La noche de apertura de este magno evento nos presenta en el cartel completo del Pitchfork Music Festival a JPEGMAFIA, Billy Woods, Armand Hammer y Los Alan Anaya quienes se estarán presentando el 6 de marzo en el Frontón Bucareli en una noche totalmente dedicada a las barras, las letras crudas, el hip hop y el rap.

Para el jueves 7 de marzo, el post-rock de Godspeed You! Black Emperor, acompañará a Vyctoria en el Foro Indie Rocks! Además del R&B electrónico de Kelela, el cambiante sonido de Debby Friday y el pop ambient de Rubio llegarán el mismo día al Frontón Bucareli. Este día culminará con el primer club show del festival con el DJ Set de Pelada, AAAA y Maseriche en YuYu, celebrando la escena electrónica y nocturna de la Ciudad de México.

El viernes 8 de marzo, la selección musical incluirá el synth pop, post pop, ambient y glitch con Sky Ferreira, Yeule, NOIA y Noa Sainz en el Frontón Bucareli y en la Sala A del Foro Indie Rocks! podrás disfrutar del folk y pop melódico con las presentaciones del multi-instrumentista y compositor Andy Shauf y Mabe Fratti. Para cerrar la noche, bastará cambiarse a la Sala B del mismo foro para disfrutar de Marie Davidson (DJ Set), Pelada, Mazmorra Brillante/Promiseland y Delilah Holliday.

El penúltimo día de este gran cartel completo del Pitchfork Music Festival tendrá una mezcla de post-punk, jazz y experimentación con siete actuaciones consecutivas en Frontón Bucareli, que incluyen a Glasser, Mengers, Diles que no me maten, Corridor, Descartes A Kant, Protomartyr y King Krule. Para cerrar con broche de oro tanto la primera edición, como la noche particular, FÜNK será sede del segundo club show con presentaciones de DJ Holographic, MNTY B2B MEILGAARDEN y Celice

El Pitchfork Music Festival CDMX se llevará a cabo del seis al diez de marzo de 2024 y los boletos ya se encuentran a la venta en su segunda fase y hay dos tipos de entradas: Pitchfork Plus $4800 incluye acceso a l cuatro shows principales y tres shows en clubes; y los boletos Pitchfork Estándar $3700 que consta de cuatro entradas a cuatro shows principales. Hay una cantidad limitada de cada tipo de boletos y lo mejor de todo es que ya están disponibles los boletos individuales por si sólo te interesa una presentación en específico. Puedes adquirirlos a través de Passline.