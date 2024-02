Nick Cave compondrá la música para la biopic de Amy Winehouse

La esperada biopic dirigida por Sam Taylor-Johnson titulada «Back to Black» donde se abordará la vida y obra de Amy Winehouse a través de un viaje emocional sobre el legado de la cantante, augura un mayor éxito al tener a Nick Cave y Warren Ellis como ambientadores musicales en este nuevo largometraje. Es decir, fueron los encargados de la música dentro de esta obra cinematográfica que tanto se espera.

La atmósfera musical quedó en manos de Nick Cave y Warren Ellis para complementar la pasión y la intensidad que caracterizaron la vida de la mujer sobre la que se centra esta biopic. Al ser viejos conocidos, más en la creación de bandas sonoras cinematográficas como: The Proposition, The Road, The Assassination of Jesse James, esta dupla no resultó ninguna sorpresa ya que las décadas de trabajo en equipo reflejan la calidez de sus obras en conjunto.

Desde 1990, a partir de que Ellis le brindó a Nick Cave and the Bad Seeds su talento con el violín para el álbum «Let Love In» las colaboraciones en dupla han sido estables y permanente, como el proyecto más reciente titulado «Grinderman» dejando en claro que cuentan con una capacidad inequívoca para captar y exponer la esencia de una historia a través de sus creaciones.

La directora Sam Taylor-Johnson mencionó para la publicación «Variety» que Nick y Warren fueron los únicos músicos que pasaron por su mente para componer «Back to Black» puesto que «su sensibilidad y comprensión de la historia han dado lugar a una banda sonora profundamente conmovedora que estoy segura resonará con el público”.

La trayectoria de Nick Cave que ha ido desde la crudeza de sus primeros álbumes hasta la consolidación y madurez artística que ja mostrado en sus trabajos más recientes, es la tarjeta de presentación para la música de «Back to Black» ya que promete añadir profundidad y emoción al proyecto cinematográfico que está afinando detalles.

El estreno de «Black to Black» está previsto para el 12 de abril en Reino Unido y el 10 de mayo para los Estados Unidos. Si bien ya ha habido críticas a la interpretación de la actriz Marisa Abela, quien encarna a la legendaria Amy Winehouse, la expectación alrededor de su proyección en las salas de cine es grande, y con el anuncio de la banda sonora, puede incrementarse aún más.