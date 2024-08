IMCINE es acusado de racismo sistemático

La visibilidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes se vuelto un tema urgente a tratar y resolver. Pese a búsqueda de correción política e inclusión, las comunidades continúan luchando por abrirse espacios en territorios coptados por minorías privilegiadas. De ahí, la necesidad de señalar las prácticas de racismo y clasismo que abundan en el medio del cine. Tal es el caso de la reciente acusación al IMCINE de racismo sistemático.

La representación, reflexión y congruencia es algo que se esperaría en algún evento que pretenda hablar de la posición de grupos vulnerables. Como las comunidades indígenas y afrodescendientes y su incursión en espacios antiguamente dedicados a una sola mirada. Así fue como se dio la acusación al IMCINE de racismo sistemático, una apuesta por la visibilidad que derivó en críticas y señalamientos. El pasado 28 de agosto, se llevó a cabo un conversatorio bastante peculiar.

La actividad, correspondía al ciclo «Voces y temas del cine mexicano: un encuentro con nuestra realidad. Dicho conservatorio llevaba por nombre: «La mirada indígena y afrodescendiente«, pero el problema no fue el título, sino la incongruencia del mismo. Esto, debido a ninguno de los tres panelistas pertenecía a la comunidad indígena ni afrodescendiente. Lo cual, valió la acusación al IMCINE de racismo sistemático por tratar de abordar un tema en voz de personas que no viven en carne propia la experiencia.

Así fue como la acusación al IMCINE de racismo sistemático levantó revuelo en redes sociales donde los usuarios abordaron el tema desde la burla y algunos otros, la indignación. Usuarios externaron lo incongruente que resultaba la participación de los cineastas Nicolás Echevarría y Alberto Cortés, así como el cinefotógrafo Gabriel Hernández Tinajero. Al tratarse de un conversatorio cuyo título decía «mirada» se entendía que quien debía abordarlo, eran afrodescendientes o indígenas.

La polémica creció en redes sociales, al grado de lograr que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas emitiera un comunicado. En él, se dirigen a la comunidad cinematográfica en respuesta a las reacciones surgidas a partir de la viralización del conversatorio. La acusación al IMCINE de racismo sistemático les pareció innecesaria ya que según ellos, se trató de una confusión y un problema de logística.

Para el último ciclo, fueron invitados los directores Alberto Cortés («El maiz en tiempos de guerra»), Nicolás Echevarría («Eco de la montaña»), y Luciana Kaplan («La revolución de los alcatraces»), quien no pudo asistir y fue representada por el fotógrafo Gabriel Hernández Tinajero. Jorge Pérez Solano (‘Espiral») y Angeles Cruz («Nudo mixteco») también fueron invitados pero no pudieron participar. La conducción estaba prevista para Xun Sero, quien no pudo moderar el conversatorio debido a su ausencia de la Ciudad de México. Los participantes discutieron sus propias películas. Lamentamos que, debido a una omisión, el título del conversatorio se mantuvo como «La mirada indígena y afrodescendiente», aunque no participaron cineastas de estas comunidades en esta ocasión. Sin embargo, aclaramos que en ningún momento se pretendió suplantar estas voces.