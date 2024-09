Los misteriosos mensajes que confirmaron el nuevo disco The Cure

The Cure habría confirmado la fecha y título de su nuevo álbum de estudio, el cual llegaría después de 16 años de no lanzar material. Recientemente el grupo liderado por Robert Smith envió cientos de postales a sus fans, las cuales eran en color negro y tenían escrito un misterioso mensaje que es visible solamente con luz ultravioleta.

Los afortunados seguidores que tienen en sus manos ese obsequio, se las ingeniaron para descifrar el texto. Ya que a simple vista solo se distingue una abreviatura. “S.F.A.L.W”, sin embargo al pasar la luz azul sobre la tarjeta aparece de inmediato la frase: ”Songs for A Lost World” y posteriormente la fecha en números ordinales: “I-XXI-MMXXIV”, lo que corresponde al próximo 1 de noviembre.

Por lo tanto la aclamada agrupación de rock estaría estrenando el álbum en tan solo unas cuantas semanas. Pues además de las tarjetas reveladoras The Cure modificó la imagen de sus redes sociales y página web oficial, pues de pronto se tornaron a color negro. La emoción y expectativas de los fans aumentaron cuando el guitarrista Reeves Gabrels compartió un enlace que dirigía a los fans al sitio web recientemente rediseñado del grupo para inscribirse en la nueva lista de correo.

Algo que llama mucho la atención es que Smith la banda ya habían hablado de Songs for a Lost World desde hace algunos años. Pues el mismo vocalista insinuó que estaban trabajando en dos nuevos álbumes para 2021 y revelando dicho título el año siguiente. Por lo que todos vivíamos esperanzados a que en 2022 llegara esta pieza de arte, sin embargo esto nunca sucedió.

Ya que The Cure comenzó a viajar por el mundo con su gira «Show for a Lost World», donde tocaron en vivo aquellas primeras canciones que sacaron después de 15 años. Que fueron: «And Nothing Is Forever», «I Can Never Say Goodbye», «Alone» y «Endsong».

Hasta el momento los británicos no han confirmado nada sobre Songs for a Lost World, los temas o fechas de la próxima gira.

El primer disco de The Cure desde 2008

En 2008, The Cure sacó 4:13 Dream, que es el decimotercer disco de estudio de la banda británica de rock. Fue el segundo disco de estudio publicado con Geffen Records. Y el quinto y último en completar una serie de álbumes editados cada cuatro años desde 1992. Desde entonces rompieron la racha y no habían publicado algún material de larga duración, únicamente las canciones mencionadas. Con la llegada de Songs for A Lost World, la banda lograría su álbum número 14.