The Cure anuncia nuevo álbum con fines benéficos; así puedes ver el show en vivo

The Cure anunció un nuevo álbum. Recientemente la banda estrenó Songs Of a Lost World, su disco de larga duración número 14. Por lo que ya preparan un lanzamiento de este mismo material pero grabado completamente en vivo y bajo el nombre de Songs of a Live World: Troxy London MMXXIV.

De acuerdo a Robert Smith, estará disponible en varios formatos a partir del 13 de diciembre. Inlcuyendo CD, vinil, paquete doble de CD y doble LP con Songs of a Lost World. Además de una edición especial de vinilo «Blood Red Mood» de Songs of a Lost World. Cabe señalar que los ingleses donarán todas las ganancias del lanzamiento a War Child UK. Una asociación que apoya a los niños en áreas afectadas por la guerra y el conflicto.

En caso de que interese adquirir el nuevo álbum, ya esta disponible la preventa en la página web oficial del grupo.

Songs of a Live World: Troxy London MMXXIV

El pasado 1 de noviembre The Cure ofreció un concierto gratuito para el estreno mundial de su mas reciente disco, Songs Of A Lost World. El cual se grabó en Londres y al mismo tiempo se transmitió de manera gratuita y en vivo a través de su canal de YouTube. Actualmente sigue disponible el espectáculo completo para que lo disfrutes las veces que quieras.

El recital de los británicos tuvo lugar en el emblemático foro Troxy, ubicado en la capital de Inglaterra. De esta manera, The Cure presentó oficialmente su disco ante el mundo entero.

Acerca del setlist en Troxy de Londres, The Cure tocó en total 31 canciones que abarcaron toda su carrera musical. De igual manera sonaron sus éxitos clásicos, el nuevo disco Songs Of A Lost World (compuesto por ocho canciones). Y agregaron un mini repertorio sorpresa de cinco temas extraídos de su segundo álbum lanzado en 1980, Seventeen Seconds.

Este es un buen momento para aprovechar al máximo al grupo liderado por Smith, ahora que todavía siguen activos y sacando más música. Ya que últimamente The Cure ha hablado sobre su retiro, en un encuentro con la prensa, Robert Smith reveló el plan que tienen como banda. Sería en 2029 cuando los legendarios músicas se despidan del público. Esperan que sea tras el aniversario número 50 del grupo y de su álbum debut Three Imaginary Boys.

“En 2029 tendré 70 años y eso es todo, realmente eso es todo. Si llego hasta ahí, se acabó. He tenido una vida muy privilegiada y no puedo creer lo afortunado que he sido. Sigo haciendo lo que siempre quise”, reveló Robert Smith.