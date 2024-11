Las pinturas que realizó Robert Smith serán subastadas por una buena causa

El altruismo y las buenas acciones de grandes estrellas de la música siempre son reconocidas. Algunas de ellas han sido constantes en sus acciones y reconocidos por ello. El líder de The Cure, Robert Smith, lleva cinco años participando en una subasta en línea llamada Heart Research UK. Su labor de este año está inspirada en el nuevo álbum de su agrupación titulado «Songs Of A Lost World«.

Robert Smith ha creado cinco obras para Heart Research UK, con una subasta en línea que incluye 576 piezas del tamaño de una postal. El dato curioso es que la identidad de los artistas creadores de la obra, se revelan una vez después de la venta. La subasta de este año resulta la más grande desde su fundación y Smith no es el único artista involucrado en esta iniciativa.

Heart Research UK es un proyecto que lucha contra las enfermedades cardíacas. La recaudación de fondos a través de esta subasta se da este año con la participación de Julian Opie, diseñador de la icónica portada de Blur: The Best Of, Jeremy Cunningham de Levellers y The Twilight Sad. La fundación trabaja para prevenir, tratar y curar las enfermedades cardíacas a través de la investigación, educación y el apoyo comunitario.

Las creaciones para la subasta de Heart Research UK este año están basadas en el disco de estudio de The Cure. Las canciones ‘Drone:Nodrone’, ‘I Can Never Say Goodbye’, ‘All I Ever Am’ y ‘A Fragile Thing’ conforman las pinturas de esta subasta. El álbum se lanzó el 1 de noviembre de este año y es la última entrega de la agrupación después de 16 años de espera. La pieza número cinco es un collage que mezcla las portadas de numerosos lanzamientos anteriores como ‘Disintegration’, ‘The Head On The Door’, ‘Pornography’ y ‘Three Imaginary Boys’ y ‘…Lost World’.

Este es el quinto año que Robert Smith contribuye con Heart Research UK. Su contribución anterior ha recaudado casi 65 mil dólares y la subasta lo inspiró a comenzar a pintar nuevamente después de una pausa de 30 años al involucrarse en 2019. Kate Bratt Farrar, directora ejecutiva de la asociación, declaró que es maravilloso ver como el proyecto benéfico ha reavivado su pasión por la pintura y que se sienten honrados con la participación del músico.

La directora de Heart Research UK afirmó también que el apoyo y generosidad continúa de Smith han tenido un impacto increíble. La subasta de sus trabajos recaudan fondos importantes para la investigación vital sobre el corazón y sus afecciones. Las pujas por todas las obras ya han comenzado a llegar en masa y, con más de 10 pujas por cada obra. La subasta termina el domingo 10 de noviembre a las nueve de la noche en vivo.