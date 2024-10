Dónde ver la transmisión de “Songs Of A Lost World”, de The Cure

The Cure acaba de lanzar ”A Fragile Thing”, se trata del segundo sencillo de la agrupación, un preámbulo al que será su catorceavo disco de larga duración, Songs Of A Lost World.

Este 9 de octubre los fans de la banda de rock gótico fueron sorprendidos con el estreno. The Cure finalmente liberó a través de plataformas digitales, “A Fragile Thing”, el sencillo ya se encuentra disponible a través de Spotify, iTunes y Apple Music. Además de que ya cuenta con un lyric video en diversos idiomas por medio de su canal de YouTube.

Para el estreno mundial, la legendaria banda británica, ofrecerá un exclusivo concierto gratuito en el programa BBC Radio 2 In Concert en Londres. Este evento íntimo se llevará a cabo en los BBC Radio Studios y contará con un público muy reducido. El concierto se realizará dos días antes del lanzamiento de Songs Of A Lost World.

El show tendrá una re transmisión en vivo durante el programa de Jo Whiley en Radio 2 el 31 de octubre. A través de este link.

El nuevo disco de The Cure llegará después de 16 años de no lanzar material. Será el próximo 1 de noviembre que el grupo liderado por Robert Smith estrene el esperado Songs Of A Lost World. Hasta el momento llevan dos singles lanzados, “Alone” el primero, salió hace apenas unas semanas.

Cabe señalar que Smith y la banda ya habían hablado de Songs for a Lost World desde hace algunos años. Pues el mismo vocalista insinuó que estaban trabajando en dos nuevos álbumes para 2021 y revelando dicho título el año siguiente. Por lo que todos vivíamos esperanzados a que en 2022 llegara esta pieza de arte, sin embargo esto nunca sucedió.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Ya que The Cure comenzó a viajar por el mundo con su gira Show for a Lost World, donde tocaron en vivo aquellas primeras canciones que sacaron después de 15 años. Que fueron: “And Nothing Is Forever”, “I Can Never Say Goodbye”, “Alone” y “Endsong”.

En 2008, The Cure sacó 4:13 Dream, que es el decimotercer disco de estudio de la banda británica de rock. Fue el segundo disco de estudio publicado con Geffen Records. Y el quinto y último en completar una serie de álbumes editados cada cuatro años desde 1992. Desde entonces rompieron la racha y no habían publicado algún material de larga duración, únicamente las canciones mencionadas. Con la llegada de Songs for A Lost World, la banda lograría su álbum número 14.