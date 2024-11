Interpol implementó una particular técnica de grabación para su nuevo álbum

La banda neoyorquina Interpol, se ha mantenido trabajando arduamente este año. La celebración de los 20 años de su memorable álbum “Antics” y un gira que incluyó un concierto masivo y gratuito en la Ciudad de México. A este se suma un nuevo material grabado completamente en vivo el verano pasado. Un disco que incluye material conocido en grabaciones completamente distintas.

“Live at Third Man Records” es el nombre de este nuevo disco de Interpol que saldrá a la venta el 6 de diciembre. Cabe destacar que fue grabado en un solo corte, sin sobregrabaciones, repeticiones o paradas. Se grabó el 13 de junio de 2024 en la legendaria sala Blue Room de de Third Man Records en Nashville, Tennessee.

Para grabar este nuevo material, se empleó el proceso directo a acetato. Esta técnica consiste en capturar la energía y autenticidad de la ejecución en una sola toma sin retoques ni correcciones posteriores. Incluye canciones del catálogo inicial de Interpol, como «PDA«, «NYC«, «Narc«, «Lights» y «All the Rage Back Home».

Live at Third Man Records cuenta con una fotografía de portada de la fotógrafa Angelina Castillo y un diseño de empaque de Sarah Goldstein. El disco en vivo sigue al álbum de estudio de Interpol del año 2022 The Other Side of Make-Believe y una reciente reedición de Antics .

“Live at Third Man Records” estará disponible en formato digital y físico a partir del 6 de diciembre de este año. Sin embargo, los fans ya pueden ir realizando los pedidos anticipados. Además, Interpol subió a su canal oficial de Youtube la versión en vivo de la canción Say Hello to the Angels, que está disponible para streaming.

Esta es la lista de canciones del álbum Third Man Records de Interpol:

Lado A

01. Pioneer to the Falls

02. Say Hello to the Angels

03. Narc

04. My Desire

Lado B

01. All the Rage Back Home

02. Lights

03. NYC

04. Not Even Jail