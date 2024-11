Así puedes comprar boletos para My Chemical Romance antes que nadie

Recientemente My Chemical Romance anunció una gira conmemorativa en 2025 de The Black Parade. Hasta el momento la banda únicamente abrió fechas para Noretamérica. Por lo que el resto del mundo, especialmente México, espera ser incluido en este regreso a los escenarios.

La gira norteamericana “Long Live Black Parade” comenzará en Seattle, EUA, el 11 de julio de 2025 con escala en ciudades como Los Ángeles, Filadelfia, Toronto, Chicago y más. Para cada concierto tendrán un invitado especial diferente, de los cuales ya se confirmó a Death Cab for Cutie, Alice Cooper, Wallows, Devo y Evanescence.

La aclamada agrupación conformada por Gerard Way, Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro, dio la noticia con un misterioso tráiler. Fue a través de sus redes sociales, que la banda publicó un video referente al icónico álbum The Black Parade (2006). En el cual aparece un grupo de soldados que reciben a importantes personajes con atuendos de época. Fue titulado el «Gran dictador», sujeto que se ve cuando sale a un balcón para ver a sus súbditos en una ciudad distópica. Pero este no fue el único videoclip, pues días después MCR lanzó otro promocional parecido, pero bajo el nombre de “Opera”.

My Chemical Romance en México

Los fans mexicanos mantienen la esperanza y esperan que el grupo llegue a México en algún punto del 2025. Incluso comenzó a circular el rumor de que en caso de que haya un show del grupo en el país, Ticketmaster realizaría una dinámica. La iniciativa permitiría a los más fans de My Chemical Romance obtener un acceso preferencial a los conciertos de la banda.

De acuerdo al supuesto comunicado de la empresa, aquellos que demuestren su fanatismo cantando de memoria la canción «The Black Parade» podrán acceder a los primeros lugares en la fila virtual para adquirir entradas. Esta estrategia buscaría recompensar a los verdaderos fanáticos de la banda, quienes han seguido su música desde sus inicios.

No obstante la boletera no ha desmentido o confirmado la información. Mientras tanto se sigue especulando que en los próximos meses, My Chemical Romance podría abrir fechas en otros países.

My Chemical Romance, el grupo de rock alternativo que en su tiempo fue mal llamado, “emo”. Mantuvo una base de seguidores leales a lo largo de los años. La canción «The Black Parade», se lanzó en 2006, y actualmente es uno de sus temas más emblemáticos y considerado un himno para muchos de sus admiradores.

Tras 12 años separados, en 2019 My Chemical se reunió y se embarcaron en una gira de regreso que si pasó por México. Formada en 2001, la agrupación, liderada por Gerard Way, se destacó por su estilo único que mezclaba elementos de punk y rock alternativo. Alcanzaron la fama mundial con su tercer álbum, The Black Parade, en 2006. Reconocido por su narrativa conceptual y memorables éxitos como «Welcome to the Black Parade» y «Famous Last Words».