The Cure reedita su álbum «Paris» con grabaciones inéditas

Los 30 años del disco «Paris» de The Cure han llegado este 2024 y para conmemorar este aniversario tan importante, Rhino Records anunció una reedición que se estrenará el próximo 22 de marzo. Este disco constará de la grabación en vivo que fue remasterizada por Robert Smith y Miles Showell en Abby Road Studios en Londres. Para esta nueva presentación, se han integrado temas inéditos y se reconfiguró la lista de los temas que incluye.

Esta nueva faceta de «Paris» estará disponible en formato de 1xCD o 2xLP y se abrió la opción de solicitarlos por adelantado en línea. Es importante recordar que Paris es el segundo de dos materiales en vivo que documentaron la gira de The Cure en 1992 en apoyo de Wish y como parte de estos festejos, el primer álbum en vivo titulado «Show» fue reeditado el año pasado.

Aunque The Cure lleva ya algún tiempo adelantando la información sobre un nuevo álbum llamado «Songs of Lost World«, aún no existe información clara sobre una fecha de lanzamiento y se encuentran disfrutando del triunfo de su «Shows of a Lost World Tour» que se transformó en su gira con mayor recaudación de su carrera pese a que se deslindaron de los pases platino y VIP de Ticketmaster.

Las nuevas canciones que se integran a Paris son “Shake Dog Shake” y “Hot Hot Hot!!!” y se ha dado a conocer que Robert Smith seleccionó los temas y el orden de estos para esta nueva edición de un disco que en su momento, marcó un hito en 1993 que se estrenó. La grabación se produjo durante la visita europea del Wish Tour, gira promocional del álbum Wish, realizada en 1992 y es sin duda, uno de los discos más aclamados de la banda británica que sigue permaneciendo en el gusto del público.