HISTORIA DE “FRIDAY I’M IN LOVE” DE THE CURE

The Cure es una banda británica de rock formada en 1976 en Crawley en Inglaterra.​ El grupo alcanzó la punta más alta de su éxito comercial entre finales de la década de los 80 y la primera mitad de la década de los 90. Entre 1987 y 2004, The Cure vendió alrededor de 30 millones de discos en todo el mundo. El 29 de marzo de 2019, The Cure ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

‘Friday I’m in Love’ es una de las canciones de la banda más conocidas de todos los tiempos, llegó al número 18 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y al 6 del chart de sencillos en Inglaterra. El sencillo pertenece al álbum Wish y fue publicado el 29 de mayo de 1992. La rola tiene una duración de 3 minutos con 38 segundos.

The Cure ganó un Grammy al Mejor video musical de MTV gracias a ella. Robert Smith declaró a Musikexpress «La gente a la que le gusta «Friday I’m In Love» no son realmente fanáticos de The Cure. No son ellos los que compran nuestros discos» ya que la canción se estaba convirtiendo en un éxito popero y fue algo que les comenzó a molestar mucho tanto a ellos como a su verdadera audiencia. En una entrevista con Guitar World, el vocalista contó la anécdota de esta canción:

«Recuerdo haber estado manejando a casa un viernes por la tarde, para tomarme el fin de semana libre que teníamos.

Fue ahí cuando empecé a pensar en la secuencia del coro. Estaba a 20 minutos del estudio, así que decidí devolverme y cuando llegué todos seguían ahí.

De hecho sí comenzamos a grabarla ese viernes por la noche, así que desde ese día en adelante simplemente la llamábamos ‘Friday’.

Luego, cuando comencé a sacar la letra, pensé ‘por qué no hago una canción con ese sentimiento de viernes que tienes cuando estás en la escuela o en un trabajo que no te gusta’. Ese sentimiento que tienes los viernes por la tarde y todos están esperando»

