NFL: Resumen de la Semana 1 y Predicciones para la Semana 2

La semana 1 quedó en los libros y como esperábamos fue predeciblemente impredecible. Sorprendentemente los Patriots considerados como el mayor underdog ganaron su partido de la primera semana, sin problema fueron a Cincinnati para arruinarle el día a los Bengals en su primer partido. Otro partido en el que perdió el equipo de casa fue en Ohio con los Browns que recibieron a los Cowboys y no sorprende porque el QB de Cleveland es un desastre.

Por su parte los favoritos del Super Bowl, los Chiefs , Eagles y 49ers ganaron sus partidos de apertura. En nuestras predicciones en partidos a ganar atinamos 11 partidos ( 11-5) , en cobertura de puntos ATS no nos fue tan bien atinamos a 3 , ( 3-10-3) . Esperemos que mejoren los pronósticos de la semana 2 en adelante.

Mejores Apuestas, Best Bets : ( 1-2 )

1. Cowboys -6.5

2. Ravens -9.0

3. Texans -6.5

Jueves por la Noche, 12 de septiembre 2024.

Buffalo Bills (1-0) @ Miami Dolphins (1-0) -MIA -2.0

Ambos equipos vienen de ganar sus partidos de apertura, se espera que sea un juego de puntaje alto. Buffalo tratará de correr el balón y controlar el juego con pases cortos para contener la ofensiva de Miami . Los Bills tienen un récord de 12-1 contra el QB de Miami Tua Tagovailoa. Si el juego fuese en Buffalo escogería a los Bills a ganar , pero como no es así creo que la defensa no estará a la altura, tomaría a Miami a ganar y cubrir.

Pick: Miami,-2.

Domingo, 15 de septiembre 2024.

Vegas Raiders (0-1) @ Baltimore Ravens (1-0)- BAL -9.0

En la semana 1 sorpendio que los Patriots vencieran a los Bengals contra todo pronóstico, ahora la pregunta es si los Raiders podrán hacer los mismo con un gran favorito como Ravens, en Balitmore. No lo creo, los Ravens vienen de su primer partido perdido el jueves por la noche contra los Chiefs . La pérdida del RB Josh Jacobs es demasiado para los Raiders tanto como la suma de Derrick Henry para los Ravens. Todo indica que los Ravens van a barrer con los Raiders, por lo que los escogería a ganar y cubrir puntos.

Pick: Raiders, -9.

Cleveland Browns (0-1) @ Jacksonville Jaguars (0-1) – JAG -3.0

Ambos equipos perdieron la semana pasada sus partidos de inicio, lo que vimos es que la ofensiva de los Browns es terrible con Desahun Watson como su QB, como se esperaba es una distracción para su equipo ya que nuevamente tiene otro escándalo sexual que está llamando más la atención en los titulares que su desempeño como jugador. Hasta que los Browns no opten por un buen QB su ofensiva a pesar de ser buena no podrá destacar. Los Jags tienen todo para ganar y cubrir.

Pick: Jags , -3.0

San Francisco 49ers (1-0) @ Minnesota Vikings (1-0) – 49ers – 5.5

Los 49ers. tendrán una semana corta para preparar este partido ya que apenas el Lunes por la Noche jugaron. Los Vikings destacaron en su partido contra los Giants en New York, pero aún así es imposible negar que en cuestión de talento son dos equipos muy alejados, los 49ers seguramente dominaran a Minnesota tanto en ofensiva como defensiva y cubrirán los puntos.

Pick: 49ers, -5.5

Tampa Bucs (1-0) @ Detroit Lions (1-0) – DET -6.5

Ambos de estos equipos de la NFC tuvieron espectaculares primeros partidos. Tampa dominó a Washington, su QB Baker Mayfield logró 4TD. Los Lions por su parte ganaron un juego muy entretenido el domingo por la noche contra un buen equipo como los Rams. En este caso creo que los Lions tienen lo necesario para ganar y cubrir puntos.

Pick: Lions, -6.5.

Cincinnati Bengals (0-1) @ Kansas City Chiefs (1-0)- KC -6

Los Chiefs destacaron como era de esperarse en su primer partido todo lo contrario a los Bengals que se vieron como el peor equipo de la NFL.

¿Podrá Cincinnati reivindicarse y demostrar que son mejor equipo que lo que demostraron en su partido de apertura? El QB Joe Burrow, tiene un récord 3-1 contra KC así es que la historia está de su lado, creo que los Chiefs podrán ganar este partido pero no será tan sencillo los Bengals podrían cubrir los puntos.

Pick: Kansas City a ganar, Bengals +6.

Chicago Bears (1-0) @ Houston Texans (1-0)- HOU -6.5

Los Bears y los Texans comenzaron bien su semana 1, Chicago tiene una buena defensiva sobretodo contra Houston al correr el balón. De lo que se tiene que preocupar Chicago es de los pases de los Texans, no creo que la ofensiva de los Bears pueda anotar suficientes puntos en este partido. Los Texans pueden ganar por un TD y cubrir los puntos.

Pick: Texans,-6.5

New York Jets (0-1) @ Tennessee Titans (0-1)- NYJ -4.0

Aunque ambos equipos perdieron sus partidos de inicio, hay puntos rescatables para su siguiente partido. Los Titans jugaron bien contra los Bears y pudieron ganar el partido, los Jets aguantaron lo más que pudieron en contra de uno de los mejores equipos de la NFL. Creo que este partido será de marcador bajo, me gusta Tennessee para cubrir puntos y ganar el partido.

Pick: New York Jets, -4.0.

Los Angeles Chargers (1-0) @ Carolina Panthers (0-1) – LAC -5.5

Si fuesen los Chargers de la temporada pasada no cubrirían los puntos en este partido. Tuvieron la temporada pasada mal entrenador y una toma de decisiones con pésimo uso del reloj, con su nuevo entrenador Jim Harbaugh ya comenzó a dar buenos resultados. Los Panthers demostraron que su defensiva es terrible contra los Saints. El joven QB de Carolina no demostró que tiene lo suficiente para estar al frente de un equipo en la NFL. Por tanto parece que le espera un miserable partido a los Panthers, los Chargers ganarán y cubrirán sin problema los puntos.

Pick: LA Chargers, -5.5

Seattle Seahawks (1-0) @ New England Patriots (1-0)- SEA – 3.0

Los Patriots sorprendieron a todos con su partido de apertura ganando como visitantes en Cincinnati. Se esperaba que fuese el peor equipo de la liga pero nos ¿podrá sorprender en la semana 2?, Seattle ganó su partido de apertura pero no hay que dejarse engañar permitieron a su oponente anotar 20 puntos y estamos hablando de que fue contra un equipo débil como los Broncos. No obstante, si bien la diferencia de puntos es baja en este partido veo a Seattle ganar de nuevo y cubrir puntos.

Pick: Seattle, -3.0

New Orleans Saints (1-0) @ Dallas Cowboys (1-0)- DAL -6.5

Ambos equipos ganaron sus partidos, la ofensiva de los Saints contra unos débiles Panthers y la defensa de Dallas destaco contra una mala ofensiva de los Browns. Si bien la ofensiva de Dallas tiene que mejorar, van a jugar contra un equipo con una defensiva más débil como es la de los Saints. En este caso Dallas podría ganar y cubrir puntos.

Pick: Dallas, -6.5

New york Giants (0-1) @ Washington Commanders (0-1)- WAS-2.5

Ambos equipos de la NFC Este empezaron terriblemente la temporada. Esperemos que ambos equipos tengan una mejor actuación en este juego divisional, no confío que los Giants puedan anotar suficientes puntos para ganar ya que tan solo anotaron 6 puntos contra los Vikings. Los Commanders juegan en casa así es que creo que estarán motivados, creo que pueden ganar y cubrir los puntos.

Pick: Washington, -2.5

Indianapolis Colts (0-1) @ Green Bay Packers (0-1)- IND- 3

Los Colts y los Packers perdieron sus partidos en la Semana 1 , pero para los Packers fue peor la semana pasada ya que perdieron a su QB Jordan Love por una lesión. Malik Willis entrará en su lugar quien dicho sea de paso no tiene los mejores números en tres temporadas ha lanzado pases por 350 yardas, con 3 intercepciones y 67 intentos, sin concretar un TD. Los Colts seguramente podrán llevarse el partido y cubrir los puntos, será un partido de marcador bajo.

Pick: Colts , -3.

Pittsburgh Steelers (1-0) @ Denver Broncos (0-1) – Steelers -2.5

Los Steelers dieron un buen partido la semana pasada contra los Falcons, ahora se enfrentan contra los Broncos que tiene una parrilla de talentos similar. Denver perdió en la Semana 1, lo cual no fue sorpresa para ser honestos y todo indica que este partido también lo perderán con su rookie QB Bo Nix a quién aún le falta para madurar como buen QB. Justin Fields, por parte de los Steelers será el QB en esta ocasión. El entrenador de los Steelers Mike Tomlin tiene fama de confundir a QB rookies y este será el caso.Creo que este partido lo podrán ganar los Steelers , será de marcador bajo pero los Broncos podrán cubrir los puntos.

Pick: Steelers a ganar, Broncos +2.5

Los Angeles Rams (0-1) @ Arizona Cardinals (0-1) – LAR -1.5

Los Cardinals se supone que mejorarían esta temporada pero se vio la semana pasada el mismo equipo. Los Rams perdieron su partido en tiempos extra contra Detroit. Los Angeles tienen algunos jugadores con lesiones en su línea ofensiva , así es que habría que checar qué jugadores estarán en el campo antes de comenzar el partido y apostar. La historia inidca que los Rams deberían de ganar este partido , 7 de 8 partidos los perdió el QB de los Cardinals Kyle Murray cuando juega contra los Rams. Los Rams pueden ganar y cubrir.

Pick: Rams, -1.5

Lunes, 16 de septiembre 2024.

Atlanta Falcons (0-1) @ Philadelphia Eagles (1-0) – PHI-6

Kirk Cousins no tuvo el mejor debut realmente batallo ante la buena defensiva de los Steelers. Y las cosas no pintan mejor ahora que se enfrenta a la defensiva de los Eagles. Otro punto en su contra es que Cousins, en partidos prime time no le va bien y este es uno de esos, seguramente encontrará su ritmo pero no será en este juego, por lo que seguramente los Eagles ganarán y cubrirán los puntos.

Pick: Eagles, -6.