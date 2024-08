Nick Mason reunirá a Pink Floyd; así logrará que David y Roger vuelvan a ser amigos

Nick Mason no pierde la esperanza y reveló su estrategia para reunir a Pink Floyd. El baterista está buscando por todos los medios ver juntos a sus compañeros de la legendaria banda. El obstáculo es hacer que David Gilmour y Roger Waters vuelvan a ser amigos, una tarea nada fácil para el músico, pues llevan varios años así.

Recientemente Mason dio a conocer su plan para eludir la disputa entre sus ex compañeros y grabar nueva música de Pink Floyd. Ésta solución inevitablemente involucra Inteligencia Artificial. Fue en una entrevista con The Daily Mirror, donde el baterista admitió que no hay posibilidad de una reunión entre los integrantes de la banda, pero expresó su interés en usar la IA para un escenario hipotético.

«Sería fascinante ver lo que la IA podría hacer con la nueva música. Si intentas enfocarlo como una especie de ¿A dónde fue Pink Floyd después? Lo que hay que hacer sería tener una situación de IA en la que David y Roger vuelvan a ser amigos. Podríamos ser como ABBA para cuando hayamos terminado», explicó Nick Mason.

Por otro lado, todavía queda una pequeña posibilidad de que Gilmour esté abierto a tal escenario. Pues a principios de este año, dijo que consideraría hacer un espectáculo de hologramas de Pink Floyd, aunque en «condiciones muy, muy difíciles y onerosas». En 2023, dijo que «se necesitaría un Nelson Mandela o alguien así» para volver a reunir al grupo en un episodio de The Story Behind the Song. Por ahora los fans de Pink Floyd deben conformarse con una copia de The Dark Side of the Moon (Remasterizada por el 50 aniversario) mientras esperan un posible regreso asistido por la IA.

La IA ya ha sido utilizada por otras leyendas del rock y el pop como ABBA y Kiss. Estos últimos se despidieron en 2023 de los escenarios y buscaron la inmortalidad con personajes creados a través de la Inteligencia Artificial. Por su parte, ABBA, tuvo una nostálgica aparición en Eurovision 2024 para celebrar 50 años de haber ganado el concurso más importante de Europa.

Pink Floyd se reunió por última vez en 2005

Fue el 2 de julio de 2005, que los 4 integrantes de Pink Floyd tocaron juntos el último set oficial de la banda de progresivo. Este histórico concierto ocurrió como parte del show benéfico Live 8 en Londres. El principal objetivo de este evento no fue recaudar fondos, más bien era concientizar a las sociedades sobre la pobreza extrema y comenzar presionar a sus gobernantes.

Fue Bob Geldof, quien organizó el evento y en su momento comentó que no fue nada fácil reunir a Pink Floyd en 2005, pues entre los miembros existían viejas rencillas. Ya cuando todos habían dejado atrás las diferencias y aceptaron formar parte del Live 8. Vinieron desacuerdos en la duración del set y las canciones que tocarían en vivo, sin embargo, el tiempo y las pláticas hicieron su magia para que Pink Floyd deleitara como la leyenda que son en el lejano 2005.