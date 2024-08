Hell and Heaven: la red detrás de los fraudes y las deudas millonarias

El negocio de los festivales permanentemente ha estado en el ojo público ante la incógnita respecto a lo recursos y las relaciones para concretarlos. Sin embargo, en los últimos meses se ha hablado respecto a un evento en particular cuyo enfoque en la música metal lo hizo próspero. Por ello, se ha realizado una investigación del Hell & Heaven para develar las entrañas de uno de los festivales más criticados de los últimos tiempos.

2010 fue el año de su primera edición, comprometidos desde entonces a configurar un festival especializado en las leyendas internacionales del metal. Sin embargo, aunque la intención ponderaba al público, a la fecha ha acumulado quejas ante la PROFECO y un sinnúmero de denuncias. Fraudes, deudas millonarias, reembolsos no realizados, cobros indebidos, publicidad engañosa, desorganización, son varios de los tópicos de la investigación del Hell & Heaven.

Según un reportaje realizado y publicado por el medio Aristegui Noticias, el historial de quejas data del año 2011, en su segunda edición. Y cada año acumuló denuncias ante PROFECO y señalamientos por parte del público en redes que llevaron a tildarlo como el peor festival de México. La investigación del Hell & Heaven arroja que Live Talent, la promotora del festival, se constituyó oficialmente en 2017, sin embargo, opera desde el 2013.

Anteriormente, operaba bajo el sello CEIME y a lado de Infinity dirigieron las tres primera ediciones del H&H en Jalisco. Infinity se creó por Juan Carlos Guerrero, nombre visible en la investigación del Hell & Heaven al ser el representante más notorio del festival por años. Sin embargo, Javier Castañeda Calvillo y José Luis Alva Briceño resaltan en los documentos presentados por el medio.

Live Talent no solo ha estado al frente del Hell & Heaven. El Force Fest, Revolution Fest, Knotfest, NYE Cancún, Medusa, entre otros eventos han estado dirigidos por la promotora. Sin embargo, en la la investigación del Hell & Heaven se da a notar que el evento ha estado plagado de irregularidades. Algo que va más allá de las quejas en redes sociales donde la gente manifiesta el descontento frente a lo recibido por sus boletos.

Distintas direcciones que no corresponden al establecimiento de la marca del festival registrada en distintos documentos oficiales. Los dueños de los lugares niegan cualquier relación con Live Talent. Pero el registro de sedes no es lo único que se reveló en la investigación del Hell & Heaven. El nombre de los titulares del festival, lo giran entre ellos para similar que ante los fracasos, el evento cambia de titularidad para «mejorar»

La red de festivales dedicados al metal han acumulado más de mil quejas ante la PROFECO. La dependencia ha informado que las denuncias van desde cobros indebidos, hasta publicidad falsa que no satisface lo prometido. Según la investigación del Hell & Heaven por Aristegui Noticias esta red de personas está involucrada en eventos donde el nombre de Luis Miguel también figura. Sin embargo, no ha existido transparencia respecto a las denuncias que no han llegado a un resolución.