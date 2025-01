Estas son las  son las películas mexicanas que debutarán en Sundance 2025

En la edición 2025 del Sundance Film Festival fueron seleccionadas películas mexicanas para representar al país en este importante evento. Se trata de uno de los festivales de cine independiente más importantes y reconocidos a nivel mundial. El cual comenzó el 23 de enero y finalizará el próximo 2 de febrero.

Sundance Film Festival se lleva a cabo anualmente en Park City, Salt Lake City y el área de Sundance, en el estado de Utah, Estados Unidos. Este evento ofrece una plataforma clave para cineastas emergentes y consagrados que buscan compartir sus historias únicas, innovadoras y, muchas veces, arriesgadas.

El festival fue fundado en 1978 como el Utah/US Film Festival, con el objetivo de destacar películas estadounidenses y fomentar la producción cinematográfica independiente. Sin embargo, en 1985, bajo el liderazgo del actor y director Robert Redfordy con el respaldo del Instituto Sundance (que él mismo fundó). El evento se renombró como Sundance Film Festival, en honor al icónico personaje de Redford, Sundance Kid, en Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Películas mexicanas que participarán en Sundance Film Festival 2025

Los largometrajes seleccionados para la edición 2025 del Sundance Film Festival son dos: Susana (2025) en la categoría “Short Film Program” y The Virgin of the Quarry Lake (2025) en “World Cinema Dramatícelo Competition”. Son dos coproducciones que dan testimonio de la fuerza de nuestras historias. Una de ellas se ha realizado con apoyos públicos, vía Eficina Producción e Ibermedia.

Cabe señalar que en los últimos años, México ha tenido una presencia destacada en este evento. Ya que los cineastas mexicanos han aprovechado el prestigio y la plataforma de Sundance para llevar sus historias a un público mundial con la riqueza y diversidad del cine nacional.

Short Film Program

Susana (2025)

Dirigida por Gerardo Coello y Amandine Thomas “Susana” narra la historia de una turista norteamericana que se encuentra sola en la Ciudad de México. Cuando se topa con un grupo de jóvenes estadounidenses, no desaprovecha la oportunidad para experimentar y vivir una breve aventura.

World Cinema Dramatic Competition

The Virgin of the Quarry Lake (2025)

Una cinta dirigida por Laura Casabe que mezcla drama y horror para contar la historia de Natalia. Una chica recién graduada de secundaria, que está enamorada de Diego. Sin embargo, pronto irrumpe en sus vidas Silvia, por lo que Natalia en un arranque de celos recurre a magia y encantamientos oscuros. Se trata de una coproducción entre México, España y Argentina.