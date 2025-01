Linkin Park con mariachi y mural: Ruta y fecha en CDMX

En medio de críticas, controversias y señalamientos, Linkin Park ha vuelto a los escenarios. Tras la muerte de Chester Bennington, la banda había tomado una pausa para vivir el duelo de la pérdida y encontrar nuevos rumbos. Así fue como Emily Armstrong se integró a sus filas como cantante e iniciaron una gira internacional. Por supuesto, México no podía quedarse atrás y aquí te contamos sobre su concierto y la actividad de Linkin Park con mariachi.

Mediante sus cuentas de redes sociales, Warner Music México anunció que hoy, 29 de enero un mariachi interpretará los éxitos de la banda estadounidense. En un horario de 16:00 a 18:00 horas, el conjunto musical se moverá a través de un circuito distribuido a lo largo de Paseo de la Reforma. Con un espacio de 10 minutos por estación, este recorrido con canciones de Linkin Park con mariachi, dará inicio en la calle de Florencia esquina con Liverpool.

La ruta finalizará a la altura de Reforma 222 y se espera que sus éxitos como «In the End» «Numb» y «What I’ve Done» suenen en este cover de Linkin Park con mariachi. Todo esto, como parte de la promoción de su próxima presentación el 31 de enero en el Estadio GNP y las posteriores en Guadalajara y Monterrey.

Por si esta inusual presentación de los éxitos de Linkin Park con mariachi fuera poco, también hay un mural conmemorativo de la presentación. Ubicado en Monterrey #202 en la colonia Roma Norte, los fans podrán tomarse una fotografía para preservar el recuerdo de la visita de la banda estadounidense a nuestro país. Esta pieza de arte urbano está inspirado en la temática de su más reciente álbum titulado «From Zero«.

Y como un extra de la actividad de la música Linkin Park con mariachi, la banda tendrá su propia «Pop-Up Store«. Esto, en el local de VAVAVA Shop ubicado en General Prim #12, en el Centro Histórico. Aquí, los fans de la emblemática banda podrán adquirir mercancía oficial como playeras, sudaderas, CD’S, vinilos, posters y más. El horario de atención será del 28 de enero al 30 con un horario de 12:00 a 20:00 horas.