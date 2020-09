LAS MEJORES CANCIONES ESCRITAS POR RICHARD WRIGHT

Richard Wright, fue tecladista y miembro de Pink Floyd, además de ser el compositor de varios de sus temas, que catapultaron a la banda como una de las mejores propuestas musicales de todos los tiempos. El músico murió en Londres, a los 65 años a causa del cáncer.

Empezó a tocar varios instrumentos desde muy pequeño, peri fue hasta la universidad que conoció a Nick Mason ,Syd Barrett, Roger Waters, y Bob Klose, con lo que formaría Sigma, que tiempo después mutaría a Pink Floyd.

Si algo destacó a Pink Floyd fue el virtuosismo y la genialidad de sus integrantes , Wright, destaca en temas como: «Echoes», «The Great Gig in The Sky», «Us and Them» y «Shine on You Crazy Diamond». Muchos dicen que su mayor influencia a la hora de tocar era el músico de jazz Miles Davis.

Aquí te compartimos algunas de las piezas claves de Wright



«Echoes «

La canción dura más de 30 minutos, es uno de los temas más experimentales de la banda, pues esta construido a través de la improvisación del sonido. De hecho David Gilmour dijo que no tocaría «Echoes» sin Rick Wright.

Hay algo tan específicamente individual en la forma en que Rick y yo tocábamos que no puedes tener a alguien que lo aprenda y solo lo haga de esa forma. La música no se trata de eso».

«Shine On You Crazy Diamond»

Fue tocada por primera vez en el tour de 1974, y pertenece al famoso disco Wish You Were Here. Esta dedicado a Syd Barrett, quien fue alejado de la agrupación por sus adicciones y problemas mentales. Wright, explicó que la canción era un experimentación sonora gracias a la utilización del sintetizador Moog.

«Us and Them»

La puedes escuchar en el álbum The Dark Side of the Moon. Fue compuesta por Richard Wright y escrita por Roger Waters . La melodía es una mezcla de su teclado Hammond y un piano.