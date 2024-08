La razón por la que Joaquin Phoenix despertó la furia de Hollywood

Joaquin Phoenix se encuentra en medio de la polémica, ya que despertó la furia de Hollywood. Pues el actor incluso podría enfrentar una demanda legal. Todo ocurrió hace unos días después de que Phoenix abandonara abruptamente un proyecto a punto de iniciar filmaciones.

Se trataba de una película de romance gay dirigida por el cineasta Todd Haynes. Christine Vachon, fue quien reveló a través de redes sociales que tras la salida de Phoenix la situación ha sido “una pesadilla”. De acuerdo a primeros reportes, el actor habría dejado el proyecto tan solo 5 días antes de que comenzar el rodaje en Guadalajara, México.

«Ha habido una enorme indignación, un ejecutivo del estudio ha estado planteado la posibilidad de tomar acciones legales en su contra”, declaró el medio Hollywood Reporter. Asimismo los productores pueden incluir a Phoenix en la famosa “Lista Negra de Hollywood” a menos que “The Joker: Folie à “Deux” sea un éxito taquillero. Filme protagonizado por el ganador del Óscar que será estrenado el próximo mes de octubre de 2024.

Hasta el momento, la razón de la deserción del actor no es clara, en un inicio comenzaron a correr rumores que apuntan a las escenas de romance gay. Pues supuestamente no quiso hacerlas por lo que optó por renunciar, sin embargo esta información no ha sido confirmada. Además esto sería contradictorio, pues fue el mismo Joaquín Phoenix quien le llevó la idea creativa y el proyecto a Haynes e incluso compartirían créditos.

La película que Joaquin Phoenix abandonó

A inicios de 2024, la cinta no tenía nombre, pero comenzó a vender derechos y sería co protagonizada por Danny Ramírez. Es descrita como un romance gay ambientado en la década de 1930 entre un policía corrupto de Los Ángeles y un nativo americano más joven. Se esperaba que tuviera una clasificación NC-17, ya que Phoenix quería «romper las barreras» y «entrar en los lugares incómodos de esta relación».

Según la revista Variety las pérdidas por la sorpresiva salida de Joaquin Phoenix del proyecto podrían ser millonarias. Así como los empleados y actores que ya estaban contratados, como Danny Ramírez. Por otro lado, fuentes cercanas al actor señalan que esto sucede con Joaquín con frecuencia. Ya que amenazó con dejar Napoleón de Ridley Scott si no contrataban como director a Paul Thomas Anderson. Finalmente se lo cumplieron y por eso permaneció en dicho proyecto que afortunadamente llegó a los cines a finales del año pasado.