El álbum Wish You Were Here vio la luz en 1975, es uno de los discos más representativos del rock gracias a los giros musicales que los integrantes de la banda británica incorporaron a la producción.

Pink Floyd entró en Abbey Road Studios durante la primera semana de 1975 para comenzar a trabajar en su noveno álbum.

Su lanzamiento anterior, The Dark Side Of The Moon , se había convertido en uno de los mayores éxitos de la década, transformando a los músicos de culto en rockeros del arte convencional.

Pink Floyd consolidó a su nueva audiencia realizando giras intensas durante tres años, pero había llegado el momento de hacer algo nuevo.

Grabar un sucesor de Dark Side no iba a ser fácil, especialmente con ese álbum todavía aferrado a los tramos superiores de las listas de Billboard.

Mientras tanto, el ex líder de Pink Floyd, Syd Barrett, estaba sufriendo un colapso mental.

Su adicción al LSD lo había obligado a dejar la banda en 1968, y un par de álbumes en solitario habían hecho poco por resucitar su carrera en los años intermedios.

Tal vez fue su ausencia, la ausencia de Pink Floyd, de la realidad, de él mismo, lo que resonó en todos esos pasillos, resonando en las paredes de estuco como el siniestro riff de guitarra de «Lucifer Sam».

Tuvo un efecto profundo en Roger Waters y David Gilmour, quienes terminaron dedicando gran parte del álbum resultante, incluida la canción principal, a su amigo AWOL.

Girando en torno al tema central de la ausencia, las letras de Waters ilustran la diferencia entre los primeros años del grupo, cuando Pink Floyd era una banda de hermanos, haciendo música para una audiencia pequeña pero devota, y el presente.

Los chicos se habían convertido en multimillonarios a raíz del éxito de Dark Side , pero también se habían convertido en vacas de efectivo para una etiqueta corporativa y la amistad que alguna vez existió entre ellos se había vuelto tensa.

Uniendo el ciclo de la canción hay dos composiciones sobre Syd Barrett: la obra de nueve partes “Shine On You Crazy Diamond” y la canción principal corta e inquietante.

“Wish You Were Here” se abre con una progresión de acordes distantes de la guitarra acústica de 12 cuerdas de Gilmour, procesada para que suene como si emanaran de un estéreo de automóvil.

“Wish You Were Here” trata sobre esa incapacidad mental – la negativa, incluso – de comprometerse con la realidad, y sirvió tanto como una manifestación para Waters como un triste tributo a los mejores días de Barrett.

Las sesiones de grabación de Wish You Were Here fueron difíciles y los cuatro miembros de Pink Floyd rara vez se presentaban al estudio al mismo tiempo.

Waters abandonó el grupo diez años después, una vez que una larga lucha por el poder con Gilmour.

Siguió un desagradable caso judicial, con Waters buscando disolver permanentemente el grupo y Gilmour buscando retener los derechos sobre el nombre de Pink Floyd.

Gilmour ganó, pero Pink Floyd nunca se sintió realmente como Pink Floyd otra vez… al menos no hasta julio de 2005, cuando Waters se reunió con sus antiguos compañeros de banda para una actuación de reunión en el festival Live 8 de Londres.

«Es realmente muy emotivo estar aquí con estos chicos después de todos estos años», dijo Waters a mitad de camino durante el set de cuatro canciones de la banda. «Estamos haciendo esto por todos los que no están aquí … y en particular, por supuesto, por Syd».

Y con eso, la banda pasó a «Wish You Were Here», la canción que habían completado exactamente 30 años antes.

Incluye entrevistas exclusivas con casi todas las personas que participaron en la producción del álbum.

El documental Pink Floyd: The Story of Wish You Were nos revela las anécdotas y dificultades en torno a la creación de este material discográfico.

Fue realizado originalmente por el canal BBC Four y en un inicio fue transmitido en 2011 a todos los hogares del Reino Unido por televisión.

La banda está representada por los tres miembros supervivientes: David Gilmour, Nick Mason y Roger Waters.

Joe Boyd, Venetta Fields, Jill Furmanovsky, Roy Harper, Brian Humphries, Peter Jenner, Nick Kent, Aubrey Powell, Ronnie Rondell Jr. (quien representó al ‘hombre urning’ en la portada original), Gerald Scarfe, y Storm también aparecen en esta grabación.

