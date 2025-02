Gilgamesh, la primera banda mexicana femenina de Death Metal

Aunque la escena del rock y sus subgéneros han ponderado la imagen masculina a su éxito, existen mujeres que escribieron historia. Las historias de mujeres músico pioneras en la escena es digna de resaltarse ya que para ellas, por el prevaleciente machismo, es más duro abrirse camino y tener un lugar. Tal es el caso de la banda mexicana Gilgamesh, la primera agrupación femenina de death metal en México.

Gilgamesh es un legendario personaje de la religión sumeria perteneciente a la mitología mesopotámica. El Poema de Gilgamesh, conocido también como Epopeya de Gilgamesh por su género literario, es considerada la gran obra literaria más antigua del mundo. De ahí surgió la inspiración para que tres mujeres entusiastas del death metal nombraran a su banda mexicana Gilgamesh, pioneras del género en nuestro país.

La banda mexicana Gilgamesh surgió a finales de 1992, en medio de una escena dominada mayormente por hombres. Para la época, la escena nacional se cerraba aún a bandas integradas únicamente por mujeres, de ahí que las oportunidades para tocar en vivo fueran pocas. Peor hablar de la difusión de su música, que principalmente corría por su propia cuenta.

Las tres integrantes de la banda mexicana Gilgamesh, no surgieron de manera espontánea. Adriana y Alejandra son hermanas y ya habían intentado con anterioridad conformar una banda, sin concretar el proyecto. Tiempos después, conocieron a Luisa, mujer con quien compartían la misma inquietud de formar una agrupación. Además de que ser afines en los gustos musicales y las tres se encontraban en procesos de aprendizaje con algún instrumento.

Tras amalgamar una amistad, surgió la banda mexicana Gilgamesh quienes en sus primeras presentaciones se enfrentaron a la incredulidad del público. Ofensas machistas y prolongados silencios en las tocadas comenzaron a ser normales para un trío de mujeres que buscaba abrirse paso desde el compromiso y la dedicación. Con el apoyo de algunos personajes de la escena de la ciudad comenzaron a visibilizarse a través de tocadas y entrevistas en las que confirmaban su compromiso con la escena.

El sello Visión D les ofreció grabar a la banda mexicana Gilgamesh un demo en el que ellas tuvieron una co-producción para así tener derechos sobre su material. Este material salió de una forma muy austera y casera, al tener la maquila de portada de fotocopias y copias de estéreos personales. La grabación se dio en estudio con el ingeniero Guillermo Delgado, que en esa época fue integrante de Cenotaph, grabado en ocho canales.

La fidelidad del sonido de la grabación de la banda mexicana Gilgamesh, se fue perdiendo por no ser maquila profesional. Fueron aparentemente pocas copias las que sacaron, pero la piratería les ayudó a reproducir más. Grabar ese debo les abrió más puertas, mensajes de gente invitándolas a tocar fuera de la Ciudad de México y a colaborar en distintos fanzines. Para ellas resultó muy emocionante y satisfactorio ver que fuera de la ciudad, mucha gente se sabía sus canciones.

Cabe destacar que el sello Visión D buscaba dar a conocer a la banda mexicana Gilgamesh como una banda de mujeres para explotar el género. Sin embargo, ellas no aceptaron al ser partidarias de la equidad de género y con ello, no obtener ventaja por ser mujeres. Señaladas por no mostrar su cuerpo en el escenario o ser parte de los coros de grupos de metal consolidados y conformados por hombres, el trío de mujeres no se dio por vencido.

Para 1996, vivieron una pausa por maternidad y aunque Alejandra les pidió continuar y buscar un reemplazo para ella, sus compañeras se solidarizaron. La vida, la distancia, las ocupaciones y las responsabilidades, llevo a la banda mexicana Gilgamesh a permanecer en una larga pausa. Sin embargo, para en 2019 editaron el Split con la banda Jesucristo Mentiroso, banda de Salamanca, Guanajuato.

Jesucristo Mentiroso les propuso el Split, y así la banda mexicana Gilgamesh lo complementaron con las canciones que integraron la re-edición de su demos para darles mayor difusión. Finalmente, en 2021 dieron fin a la banda y de ahí a la actualidad, no han anunciado proyectos en activo ninguna de las integrantes.