Mimi Derba: Primera directora mexicana y fundadora de Azteca Films

La historia del cine mexicano suele fecharse en su Época de Oro, pero los cimientos financieros y técnicos fueron establecidos décadas antes por una mujer que entendió el cine como una empresa de mando total. Mimí Derba (Herminia Pérez de León) no solo fue la primera directora de largometraje en el país; fue la estratega detrás de Azteca Films, la productora que en 1917 profesionalizó el celuloide nacional con una fuerte inversión.

Azteca Films: El capital del sueño de Mimí Derba (1917)

Fundada formalmente el 3 de mayo de 1917, Azteca Films nació en un contexto posrevolucionario donde la producción nacional era dependiente de técnicos extranjeros. Mimí Derba, como socia mayoritaria y mente creativa, instaló su primer estudio y laboratorio de revelado en Juárez #11, en el corazón de la Ciudad de México. Esta decisión fue clave: poseer un laboratorio propio permitió a la empresa independencia técnica frente a los laboratorios de Estados Unidos, reduciendo costos y tiempos de entrega.

La inversión inicial de $40,000 pesos oro —una cifra extraordinaria para la época— no se destinó solo a equipo, sino a la contratación de un elenco estable que incluía a figuras como Joaquín Coss y Eduardo Arozamena. Bajo este modelo de «estudio», Mimí Derba logró un hito de productividad: completar cinco largometrajes de ficción en solo doce meses, superando el volumen de cualquier otra iniciativa cinematográfica de la década.

El Catálogo Fundacional: Del drama al hito técnico

La producción de Azteca Films en 1917 estableció los géneros que dominarían la narrativa mexicana. Estas fueron las piezas clave verificadas por sus registros de estreno en salas como el Cine Olimpia:

En defensa propia : Estrenada el 2 de septiembre de 1917. Marcó el debut de la empresa con una narrativa de melodrama social.

: Estrenada el 2 de septiembre de 1917. Marcó el debut de la empresa con una narrativa de melodrama social. La Tigresa : El hito de la autoría femenina. Con seis rollos de duración, Mimí Derba asumió la dirección total. Fue un éxito rotundo que demostró que el público capitalino prefería las historias locales por encima de las cintas importadas.

: El hito de la autoría femenina. Con de duración, asumió la dirección total. Fue un éxito rotundo que demostró que el público capitalino prefería las historias locales por encima de las cintas importadas. La soñadora : Un drama que consolidó la estética visual de la empresa, utilizando locaciones reales de la CDMX en lugar de telones pintados.

: Un drama que consolidó la estética visual de la empresa, utilizando locaciones reales de la CDMX en lugar de telones pintados. Santa (Versión muda): La primera adaptación de la obra de Federico Gamboa, que sentaría las bases para la versión sonora de 1932.

La Tigresa: El primer mando detrás de la lente

Como directora, Mimí Derba introdujo innovaciones técnicas que elevaron el estándar de calidad. En La Tigresa, sustituyó los intertítulos básicos por textos de alta calidad literaria y exigió un diseño de arte que reflejara la psicología de los personajes. Esta cinta no solo fue un triunfo estético, sino comercial; se mantuvo en cartelera durante semanas, algo inusual para una producción nacional en un mercado inundado por el cine europeo.

El rastro de la memoria de Mimí Derba: De 1917 a 2026

A pesar de la magnitud de esta producción, el paso del tiempo y la inestabilidad del nitrato de celulosa han sido implacables. Actualmente, la Filmoteca de la UNAM solo custodia fragmentos rescatados de tres de estas obras (En defensa propia, La Tigresa y La soñadora).

Sin embargo, el impacto de Mimí Derba fue duradero. A lo largo de su carrera, participó en más de 70 películas, transitando del cine silente al sonoro con éxito total. Su figura es el puente entre el cine artesanal de inicios de siglo y la maquinaria industrial de los años 40. Para los objetivos de gestión cultural de 2026, el legado de Derba representa la urgencia de la preservación digital y la reivindicación de las mujeres no solo como musas, sino como dueñas y directoras de la visión nacional.