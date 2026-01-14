¿Quiénes fueron las primeras documentalistas de México?

Resaltar los nombres de las pioneras del cine mexicano es un acto de justicia femenina. La historia del cine mexicano suele contarse a partir de grandes nombres masculinos, fechas clave y películas emblemáticas. Sin embargo, esa narrativa deja fuera a figuras fundamentales que también estuvieron presentes desde los orígenes del medio.

Adriana y Dolores Ehlers, dos hermanas que participaron activamente en los primeros años del cine nacional y que hoy son consideradas pioneras del cine mexicano.

Su ausencia en el relato oficial no se debe a la falta de aportaciones, sino a una memoria histórica construida de manera selectiva, donde las mujeres quedaron sistemáticamente relegadas.

El cine mexicano antes de ser industria

A principios del siglo XX, el cine en México todavía no era una industria consolidada, sino una práctica técnica y cultural enfocada principalmente en el registro documental.

Las filmaciones se utilizaban para capturar actos políticos, ceremonias oficiales y acontecimientos sociales relevantes. En ese contexto, el acceso a cámaras y espacios de exhibición estaba reservado casi exclusivamente a hombres con recursos económicos y vínculos con el poder.

Por eso, la participación de Adriana y Dolores Ehlers resulta especialmente significativa: no solo hicieron cine, sino que lo hicieron en un entorno que no estaba pensado para ellas.

Quiénes fueron Adriana y Dolores Ehlers

Adriana y Dolores Ehlers fueron hermanas mexicanas pioneras del cine mexicano, cineastas documentales en los primeros años del cine nacional. De acuerdo con registros históricos, realizaron filmaciones vinculadas a eventos públicos y actos oficiales, una tarea clave para la construcción de la memoria visual del país.

Su trabajo fue reconocido en su momento, pero con el paso del tiempo su nombre comenzó a desaparecer de los relatos más difundidos sobre la historia del cine mexicano.

El cine documental y una obra que no podemos ver

El cine documental fue una de las primeras formas que adoptó el cine en México, y las hermanas Ehlers participaron activamente en este proceso. Según textos de divulgación cultural, el documental funcionaba como una herramienta de registro histórico antes de consolidarse como género artístico.

Sin embargo, en el caso de Adriana y Dolores Ehlers, no se conservan copias de sus películas, lo que impide conocer directamente su estilo y aportaciones visuales. Esta ausencia no es menor: revela las carencias en la preservación del cine temprano, especialmente del realizado por mujeres.

La pérdida del archivo y el borrado histórico

La ausencia de la obra de las hermanas Ehlers tiene una raíz catastrófica y evitable: el incendio de la Cineteca Nacional de 1982. Mientras que las obras de sus contemporáneos masculinos contaban con duplicados o estaban resguardadas en archivos extranjeros, el legado de Adriana y Dolores se encontraba concentrado casi en su totalidad en las bóvedas que el fuego consumió.

Esta pérdida no es un caso aislado, sino un problema estructural de conservación que afectó de manera desproporcionada a las creadoras, cuya falta de archivo facilitó su invisibilización posterior. El incendio no solo destruyó el nitrato, sino que ejecutó un borrado simbólico y material; al no existir un respaldo institucional de su mirada, se fracturó nuestra comprensión del pasado audiovisual mexicano, dejando a las pioneras sin la evidencia física de su genio técnico.

Por qué no aparecen en la historia oficial del cine

Durante décadas, la historia del cine mexicano se escribió desde una perspectiva que privilegió ciertos nombres y narrativas, dejando fuera a muchas mujeres que participaron activamente en sus inicios. Las hermanas Ehlers no fueron las únicas en desaparecer del relato, pero su caso es especialmente representativo.

Resulta evidente que estas historias no suelen enseñarse en espacios educativos ni circular en medios generalistas. La falta de difusión y la escasa perspectiva de género han contribuido a que su legado permanezca en los márgenes.