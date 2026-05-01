Las aerolíneas recortan masivamente los vuelos a Las Vegas, y los hoteles responden con descuentos récord

La capital mundial del entretenimiento pierde tráfico aéreo. Ante la previsión de una caída del flujo turístico del 7,5% en 2025 (según USA Today), las aerolíneas, una tras otra, reconfiguran su red de rutas, reduciendo sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Harry Reid (LAS). Los operadores hoteleros, ante la amenaza, lanzan ofertas en paquete, intentando sostener la demanda y compensar a los turistas por el encarecimiento de los billetes.

Las Vegas se prepara para una notable caída de visitantes

Hasta hace poco, LAS aparecía en los rankings como uno de los hubs más convenientes para viajes económicos en 2024. La abundancia de aerolíneas de bajo coste, las tarifas competitivas y el flujo constante de vuelos hacían que la ciudad fuera accesible prácticamente desde cualquier punto de Norteamérica. Sin embargo, la caída de la demanda de vuelos obliga a las aerolíneas a revisar la rentabilidad de las rutas, y el panorama cambia con rapidez.

La previsión de un -7,5% de visitantes significa millones de turistas menos. No es solo una cifra en un informe, sino una señal para toda la infraestructura de transporte de la ciudad, construida en torno a un gran flujo de visitantes.

Spirit Airlines cesa operaciones y agrava la crisis de conectividad en LAS

El golpe de gracia a la oferta de bajo coste lo asestó Spirit Airlines, que este 7 de mayo de 2026 anunció el cese total de sus operaciones. Lo que comenzó como un plan de recorte de rutas ha terminado en un cierre definitivo debido a su insostenible situación financiera. Para Las Vegas, esto significa la desaparición inmediata de su principal motor de vuelos económicos; la aerolínea ha confirmado que otorgará reembolsos a los pasajeros afectados, pero el vacío operativo en el Aeropuerto Internacional Harry Reid (LAS) deja al segmento de viajes low-cost en estado de shock. Sin los asientos de Spirit, la ciudad pierde el flujo de turistas que sostenía la ocupación de los hoteles de gama media en el Strip.

Delta revisa el horario y elimina rutas hacia California

Delta Air Lines también anunció una serie de cancelaciones definitivas para 2026, justificando la decisión por la baja rentabilidad de las rutas (AeroRoutes). Los cambios concretos son los siguientes:

Se cancelan por completo los vuelos Sacramento — Las Vegas y San José — Las Vegas

Se mantiene la ruta San Diego — Las Vegas, pero la frecuencia baja de dos vuelos diarios a uno

En esencia, tres rutas californianas que alimentaban a LAS con un flujo estable de pasajeros quedaron por debajo del umbral de rentabilidad. Delta redirige recursos hacia donde la demanda es mayor, y Las Vegas sale perdiendo en ese reparto.

Las aerolíneas canadienses reducen la capacidad de los vuelos

El problema no se limita a las aerolíneas estadounidenses. Air Canada, Flair y WestJet recortaron de forma significativa el número de asientos en las rutas hacia Las Vegas. Las causas van más allá del sector aéreo: las discrepancias políticas entre Canadá y Estados Unidos, así como el debilitamiento del dólar canadiense, han hecho que los viajes a Estados Unidos sean notablemente menos atractivos para los canadienses.

El efecto combinado de los recortes a ambos lados de la frontera conduce a una menor competencia en las rutas y a un posible aumento de precios en los vuelos restantes. Para los viajeros acostumbrados a una amplia oferta y a tarifas asequibles, el panorama no les favorece.

Ahora bien, la reducción del tráfico aéreo es solo una parte del problema. Los analistas del sector señalan otro factor que está erosionando el flujo turístico en Las Vegas: el rápido crecimiento del juego en línea. En los últimos años, los juegos de azar en internet han captado una parte importante del público que antes volaba a Nevada para ir a los casinos. Este cambio se hizo especialmente evidente después de que las plataformas en línea empezaran a atraer masivamente a nuevos usuarios con promociones inexistentes en los establecimientos físicos. Según los expertos, un papel importante lo desempeñaron aquí los bonos de casino sin deposito — giros gratis y bonificaciones en efectivo al registrarse sin ingresar dinero. Cada vez hay más ofertas de este tipo, y reducen de forma significativa la barrera de entrada para quienes antes ahorraban para viajar a Las Vegas.

Los casinos físicos no pueden ofrecer en la práctica condiciones similares, lo que los coloca en una posición desfavorable. Para los operadores hoteleros del Strip, esto significa la necesidad de competir ya no solo con otros resorts, sino también con la pantalla del móvil.

Los hoteles toman la iniciativa y lanzan paquetes anticrisis

El sector hotelero de Las Vegas reacciona de forma pragmática: si los billetes suben, hay que abaratar todo lo demás. Caesars Entertainment lanzó en 2025 una promoción en tres de sus establecimientos, ofreciendo dos noches de alojamiento y un vale para comida y bebida por valor de 200 dólares por solo 300 dólares.

MGM Resorts fue un paso más allá, presentando el formato “todo incluido” en los hoteles Luxor y Excalibur. Por 330 dólares más impuestos, el huésped recibe una estancia de dos noches para dos personas, aparcamiento, comidas en los restaurantes de la cadena MGM (incluidos Mandalay Bay y MGM Grand), incluye la resort fee y entradas para uno de los espectáculos. En la práctica, los hoteles intentan lograr que el ahorro allí compense el aumento del coste del viaje.

Para quienes planean un vuelo y buscan opciones cómodas, puede resultar útil el artículo sobre las mejores aerolíneas para vuelos nocturnos según las valoraciones de los propios pasajeros.