Bahidorá 2025: guía de supervivencia y todo sobre el paradisiaco festival

Faltan muy pocos días para la nueva edición de Bahidorá, un fin de semana en un paraíso lejos del caos de la ciudad. Del 14 al 16 de febrero de 2025, Las Estacas, Morelos, se convertirá en el escenario de tres días de música, amistad, alegría y diversión con un line up de ensueño. Incluyendo a grandes artistas como KAYTRANADA, Floating Points (Live Act), Folamour, Ezra Collective, ESG, Jeff Mills, Ben UFO, Theo Parrish, Call Super, Ca7riel & Paco Amoroso, Los Askis, Joy Orbison, Nicola Cruz, Rusowsky y más.

Para que disfrutes al máximo esta experiencia, te compartimos algunas recomendaciones indispensables.

Mente y oídos abiertos a nuevos e inesperados talentos

Bahidorá es un festival ideal para conocer a los artistas que están a punto de romperla en el mundo, así que, además de ver los actos más esperados, no puedes perderte las muchas sorpresas que este Bahidorá trae sólo para ti, tales como ESG, un influyente conjunto de art-funk de los ochenta proveniente de South Bronx que influyó en el sonido presentes de artistas como TLC, Wu-Tang Clan o Beastie Boys; Frente Cumbiero o Laurita Itandehui en el escenario Sonorama.

En El Cubo, donde se presentará lo mejor de la música club del mundo, no puedes perdete a Pearson Sound, Pangea, Octo Octa y Eris Drew, así como al DJ neerlandés Job Jobse, el DJ londinense Call Super, e ISAbella, una de las principales figuras de la escena electrónica de Barcelona.

En La Estación, un espacio ecléctico dedicado principalmente al talento latino emergente, mantente atento a Diles que no me maten, Reyna Tropical, Las Mijas, a las leyendas de la cumbia, Los Askis, Karen y los Remedios o Balthvs

Pero sobre todo, EnBahidorá encontrarás algunos espacios secretos como Paradisio y La Madriguera, donde encontrarás sorpresas como Discostan, Marie Montexier, Julianna, Nicola Cruz, además de colectivos como Perreo Millenial (presentando Perreo Picnic), Boyanza y EXT.

Prepara tu kit climático para maximizar tu comodidad

Aunque el Parque Nacional Las Estacas cuenta con un clima cálido durante el día, por la noche la temperatura puede bajar considerablemente. No olvides tu traje de baño, bloqueador y sandalias para el día, y una sudadera abrigadora y buenos tenis para la madrugada. Así podrás disfrutar del río, caminar con comodidad y bailar sin problemas ni complejos.

Hospédate a tu manera

Desde acampar bajo las estrellas hasta opciones más cómodas Bahidorá, ofrece la opción para tu alojamiento ideal. Si decides acampar, no olvides tu casa de campaña, bolsa para dormir, linterna y candado para tus pertenencias. Solo te recomendamos no demores mucho en comprar tu hospedaje porque ya se están acabando, Camp A, Glampings, Hotel Nehirá y Hotel Bahidorá ya son sold out.

Opciones disponibles de camping

Despierta con el susurro del río y el canto de las aves. El camping EnBahidorá es un canto de libertad para quienes buscan una conexión auténtica con la naturaleza. Ya sea que prefieras estar cerca de los escenarios o en un entorno más tranquilo, aquí hay opciones para ti.

Camp Zafiro : Ubicado en la zona más cómoda de Las Estacas, con albercas exclusivas, vegetación alta que provee sombra y amenidades premium.

: Ubicado en la zona más cómoda de Las Estacas, con albercas exclusivas, vegetación alta que provee sombra y amenidades premium. Camp Ónix : Situado en Santa Isabel, un parque vecino con acceso a un manantial, piscinas y un ambiente más sereno.

: Situado en Santa Isabel, un parque vecino con acceso a un manantial, piscinas y un ambiente más sereno. Team Camp: Perfecto para grupos. Espacios amplios, baños estándar y cercanía a zonas de alimentos y bebidas, para disfrutar al máximo en equipo.

Hidratación esencial

Tres días de baile y fiesta requieren mantenerse bien hidratado. Lleva contigo un termo reutilizable, ya que habrá varios puntos de hidratación gratuitos dentro del parque. Recuerda que tu termo debe entrar vacío y no puede ser de vidrio.

Planea tu llegada

Sal temprano desde la CDMX o tu lugar de origen para evitar el tráfico y aprovechar al máximo la experiencia. El ingreso a Bahidorá será el viernes 14 de febrero, de 16 a 24 horas. Si cuentas con boleto de campamento, podrás entrar desde las 14h. La música arrancará ese día con dos escenarios activos a partir de las 18h, así que organiza bien tus tiempos. Te recomendamos hacer carpool para reducir el impacto ambiental y maximizar espacios. Bahidorá cuenta con amplio estacionamiento sin reingreso.

Sabores Bahidorá

En Bahidorá no está permitido ingresar con bebidas ni alimentos, pero no te preocupes: tendrás a tu disposición una oferta gastronómica que incluye más de 40 propuestas locales, nacionales e internacionales, diseñadas para todos los gustos. Encontrarás opciones para paladares veganos, vegetarianos y omnívoros, con nombres destacados propuestas como Astro, Bobo Burgers, Burger Gang! , Burritos Mañaneros Gabriel, Cancino, Coma Pizza , Corvus Café, Esquites Durango, La Auténtica Fonda 4 Vientos, Los Originales del Beis, Tacos Juan, Maizajo, Nevería Roxy, Cananea, Bussifame, Marcel y más.

Cuida y respeta el parque de Las Estacas

Bahidorá es un festival comprometido con la sostenibilidad y el respeto por el entorno. Cada decisión tomada busca minimizar el impacto negativo y maximizar el positivo. No tires basura ni colillas de cigarro para preservar la belleza de este lugar único.

Isla B: Reconecta con tu ser en un viaje de bienestar y sanación

Disfruta de todas las actividades disponibles durante los tres días y reconecta contigo mismo en Isla B, un espacio wellness diseñado para conectar con el ser interior mediante prácticas y conocimientos ancestrales, como yoga, meditación, breathwork, cacao, danza africana, herbolaria y sonoterapia. Estas experiencias, basadas en rituales y técnicas milenarias, promueven la sanación, la conexión y la presencia en la naturaleza.

Los boletos ya están disponibles en formatos Full Weekend, Half Weekend y Hospedaje (Campamentos).