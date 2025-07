Todo sobre el regreso de Deftones con «Private Music», su nuevo disco

La espera ha terminado para millones de fans alrededor del mundo. Deftones, una de las bandas más aclamadas del metal alternativo, rompió su silencio de varios años. Con el anuncio de su tan esperado décimo álbum de estudio, Private Music. Este lanzamiento, que ha generado grandes expectativas en la comunidad musical, promete un resurgir de las complejas texturas sonoras que han definido la carrera de la banda durante casi tres décadas. La noticia llegó acompañada del estreno de su primer sencillo, «My Mind is a Mountain», una pieza que, desde sus primeros compases, según la audiencia encapsula la esencia dual de Deftones. Es decir: la colisión de la belleza etérea con la brutalidad controlada.

Private Music sucede a Ohms de 2020, un álbum que fue aclamado por la crítica y los fans por su retorno a las raíces más pesadas de la banda, mientras mantenía la experimentación lírica y melódica que los caracteriza. Con el nuevo material, Chino Moreno, Stephen Carpenter, Frank Delgado, Abe Cunningham y Sergio Vega (quien permanece como bajista oficial de la banda) parecen haberse embarcado en una exploración aún más íntima de sus paisajes sonoros. El título mismo, Private Music sugiere un disco que explora territorios personales, quizás más reflexivos o introspectivos.

Cuándo se estrena «Private Music» de Deftones

Después de cuatro años la aclamada liderada por Chino Moreno vuelve con su décimo álbum de estudio, Private Music. El cual saldrá el el próximo 22 de agosto bajo el sello discográfico Reprise/Warner Records. Como adelanto, el grupo californiano lanzó el sencillo «My Mind Is a Mountain», estrenado por Zane Lowe en Apple Music. Este nuevo material fue grabado con el productor Nick Raskulinecz, quien ya colaboró con Deftones en «Diamond Eyes» (2010) y «Koi No Yokan» (2012). El álbum se grabó en varias locaciones, incluyendo Malibu y Joshua Tree en California, y Nashville, Tennessee. Según una entrevista con Zane Lowe, la banda buscó expandir su sonido sin perder su identidad durante el proceso de creación de este disco que consta de 11 canciones.

Tracklist de «Private Music»

«My Mind Is a Mountain»

«Locked Club»

«Ecdysis»

«Infinite Source»

«Souvenir»

«CXZ»

«I Think About You All the Time»

«Milk of the Madonna»

«Cut Hands»

«Metal Dream»

«Departing the Body»

Deftones en México y el Día de Muertos

Para emocionar aún más a sus seguidores mexicanos, Deftones ha confirmado su participación en el Corona Capital 2025. La banda promete ofrecer una noche inolvidable en la Ciudad de México, pues además de sus éxitos y temas clásicos que los han consagrado. Se espera que incluyan parte del nuevo material de Private Music. Además de esta esperada presentación, los fans más acérrimos ya están familiarizados con el concepto de «Day of the Deftones», un evento anual curado por la propia banda que reúne a una selección de artistas afines y ofrece una experiencia musical única. Una celebración inspirada en la popular festividad mexicana, Día de Muertos. Sin embargo esta gira no se ha confirmado que vaya a llegar al país por el momento.