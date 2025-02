Paquita la del Barrio: Un recorrido por sus mejores canciones

Hay pérdidas musicales que llegan más fuerte cuando recordamos que esas personas, eran compañeros de juerga. Quizá nunca los conocimos en persona que se lograron adentrar en nuestros corazón a manera de legado familiar o descubrimientos propios. Tal es el caso de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, quien falleció el 17 de febrero del presente año a la edad de 77 años. Mujer que inmortalizó el famoso: «¿me estás oyendo inútil?»

A través de su cuenta de perfil oficial de Instagram, sus familiares dieron a conocer el deceso de Paquita la del Barrio que tuvo lugar en su morada ubicada en Xalapa, Veracruz. La familia agradeció el respeto y la comprensión al momento de duelo que están atravesando y además, destacaron el legado artístico y el impacto de su música en la cultura popular mexicana. Inicio su carrera como cantante en centros nocturnos con boleros y canciones de regional mexicano.

Sin embargo, Paquita la del Barrio despuntó y forjó una imagen de mujer fuerte que le cantaba a los hombres sin reparo. De tal forma que, su legado musical dejó temas icónicos como «Cheque en blanco«, «Tres veces te engañé«, «Taco placero» o «Que me perdone tu perro«. Canciones que al día de hoy rompieron la brecha generacional y hasta son empleadas en plataformas como TikTok. Así que para recordarla, aquí te traemos las 10 mejores canciones de Paquita la del Barrio para beber.

Que me perdone tu perro

¿Quién no ha escuchado el «Entre más conozco a los hombres, más quiero a mi perro«? Bueno, pues en este top de canciones de Paquita la del Barrio para beber, no podíamos dejar fuera esta joya donde la cantante le tira con todo a un susodicho. Pero con la particularidad de que le pide perdón al perro del sujeto por compararlo con él. ¿Aquí cuántas se quedaron amando al perro pero repudiando al tipo?

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

A chismear a su madre

En ocasiones, las relaciones no terminan de la mejor manera y eso genera habladurías al terminar. Dentro de las canciones de Paquita la del Barrio para beber, esta en particular, es una afrenta directa al hombre que se puso a «echar chisme» sobre su ex pareja. En ella, Paquita reafirma su postura de dejarle claro a los hombres que de ella, nadie se burlaba ni tenía boca para hablar de ella.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Romeo y su nieta

Las relaciones entre personas mayores y jóvenes, siguen sin ser bien vistas en la sociedad. Y por supuesto, resultan criticables. En esta joya de las canciones de Paquita la del Barrio para beber, Paquita se burla (probablemente de un ex) que al día de hoy, trae consigo una novia que parece su nieta. Un respiro de juventud buscada por un irresponsable afectivo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Chiquito

Quien no se ha burlado de un hombre mediante el tamaño de su miembro viril, que lance la primera piedra. Dicen por ahí, «dime de que presumes y te diré de que careces» y en esta pieza perteneciente a las mejores canciones de Paquita la del Barrio para beber, la cantante lo empleó para hacer un himno. Sin duda, una canción que una noche de copas, no puede faltar para cantar a todo pulmón.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Tu última parada

Gran parte del encanto de las canciones de Paquita la del Barrio para beber, es el uso del doble sentido. Hablar respecto al rendimiento y desempeño sexual era una de las constantes de sus melodías, como en está que habla del tipo en cuestión como si se tratará de un autobús. «Dile a tus pasajeras que te esperen sentadas, que precisamente anoche conmigo tuviste tu última parada«.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Resultó vegetariano

Existen numerosas historias de encuentros sexuales que no resultaron lo que prometían. Experiencias donde las promesas quedaron cortas respecto a lo acontecido. Tal como el hecho de hombres prometiendo una vasta y suculenta sesión intima y que al final, la pena o la falta de experiencia, termina dando lo peor de sí. Así es como esta pieza dentro de las mejores canciones de Paquita la del Barrio para beber llega este top, donde la cantante pensaba que un tigre la atacaría y todo resultó en un manso gatito.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Las mujeres mandan

Un himno femenino digno de cualquier fiesta, reunión, cantina o evento donde se congreguen una celebración. Si bien las piezas musicales de empoderamiento actuales hablan mucho sobre el poder de las mujeres, las mejores canciones de Paquita la del Barrio para beber tienen la facultad de recordar que no existe hombre que pueda hacer pequeña a una mujer.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Cheque en blanco

¿Qué sería de un top si no incluye los clásicos? Sin duda, «Cheque en blanco» es de esas canciones de Paquita la del Barrio para beber que no deben abandonar un buen trago. Una forma detallada de hablar sobre un hombre insensato que no está consiente del valor de la mujer que pretendía. La melodía que acompaña está canción la hace aún más encantadora.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Me saludas a la tuya

Un amable pero contundente recordatorio sobre la importunación de la progenitora. En medio del enojo provocado una falta a la monogamia de la relación, los insultos para que descanse el alma, no son suficientes. Así que Paquita encontró la forma de devolver la grosería con un amable saludo. Una de esas canciones Paquita la del Barrio para beber que nunca pueden faltar en una noche de fiesta.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Rata de dos patas

Quien no ha escuchado este gran himno de las mujeres que quieren transformar su dolor en despedidas chuscas que hablen de su verdadero sentir, no ha vivido. Dentro de este top de canciones de Paquita la del Barrio para beber, esta joya no podía quedarse fuera. Las frases que la componen se han vuelto de dominio popular y son empleadas de manera recurrente.