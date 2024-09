Marion Raw y La Evolución Nómada del Arte

La permanencia de la impermanencia como estandarte de vida. La paz que brinda la estabilidad no siempre es la mejor amiga de lo procesos creativos, y en ocasiones, el caos de la vida cotidiana funge como el mejor catalizador para desarrollar algo. Para Marion Raw, no existe un despertar único en la vida que haga darse cuenta de las capacidades, sino una serie de constantes cambios y re-despertares que inspiran y permiten ejecutar nuevos proyectos.

Marion Raw es una artista y cantautora mexicana cuya primera etapa de su vida vio fluir entre aeropuertos y hoteles. Su madre, una ex reina de belleza, se mudó 22 veces. Lo que la llevó a acurrucarse en la música y la creación en una educación desarraigada. Para muchos, la imposibilidad de echar raíces resultaría en un conflicto grande para encontrarse, pero los procesos personales de Marion la hicieron descubrirse y aceptarse cantautora.

Antes de su proyecto como solista, Marion Raw no asumía ser músico desde la perspectiva de que lo que no se posee no puede perderse. Pese a llevar ya una carrera prolífica en la música con la agrupación Love la Femme, fue hasta su proyecto como solista donde pudo apropiarse del título de músico gracias a un trabajo interno de dedicación y enunciación.

«Para mí, me era más fácil asumir el ser artístico porque era más amplio y no había compromiso. Previo a sumirme músico había mucha inseguridad, por lo cual si yo no declaraba ser músico, no lo podía perder porque nunca fue mío«.

Aunque el proceso de reconocimiento lo considera terrorífico, también le dio la inyección de adrenalina que necesitaba para evitar comerse su propia cabeza con la dudas. Una disciplina interna le ha permitido no darle lugar a los cuestionamientos constantes, sino más bien, trabajar en la realidad y con ello impulsar su carrera como solista. Pese a que cree que la creación de su primer disco fue muy improvisada, el amor por lo que hace y la dedicación por aprender y reinventarse, le brindó un espacio para dar a conocer.

A.J. Dávila, de la agrupación Dávila 666 conoció las canciones creadas por Marion tras una etapa de desapego y la búsqueda de reconexión. Dos separaciones, una personal y una profesional, la llevaron a entrar a grabar y ver el nacimiento de su proyecto como solista «Marion Raw«. La crudeza de su creación fue la que le dio su nombre artístico tras realizar el primer disco al momento. Sin planeación y sin la antelación de desarrollar algo profesional, solo buscaba liberar su corazón.

«Deep Cuts» es su primer álbum y se trata de una estampa de la autenticidad viva que radica en Marion Raw. La intención de ser un músico profesional es lo que la ha llevado a disciplinar la improvisación y con ello, llegar al estreno de «Ghost In the Machine«, su segundo material. Su tercer disco está previsto a lanzarse en la primavera o inicios de verano del año próximo, acompañado de presentaciones que pronto dará a conocer.

«You Gotta«, es el primer adelanto de su tercera producción titulada Palabras En Un Bar. Este sencillo se trata de una crónica de la formación que nos proporcionan los errores, así como las rupturas que provocan en nosotros. Su estilo único y característico creó también un universo visual para esta canción que vale la pena revisar.

>

Las letras de Marion Raw buscan conectar desde la experiencia personal y la exploración de temas tan urgentes como la salud mental. No busca encasillarse en música de superación personal, sino en compartir una catarsis humana con la que es posible resonar en otras personas. El arte de Marion es una Polaroid, una instantánea de sus emociones y procesos, que se traduce en música imperdible. Si aún no conoces su trabajo, puedes dar click aquí y escucharla.