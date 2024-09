Paula Prieto: Regresa a México con su gira en solitario

Paula Prieto regresará a México con una gira en solitario. La artista visitará durante septiembre y el próximo mes de octubre varias ciudades de la República Mexicana por primera vez. Previo a sus conciertos en el país, Paula platicó con Yaconic más sobre su proyecto y lo que les espera a sus fans de Guadalajara, Aguascalientes, Puebla y CDMX.

La cantautora argentina se ha consolidado como una figura prominente en la escena musical latinoamericana. Nacida en Downey, California. Su crianza «nomade» marcó profundamente su perspectiva del mundo y su exposición musical. Desde muy pequeña, Paula tuvo un acercamiento muy orgánico a la música.

”En casa cuando teníamos como momentos para como leer la Biblia (mi papá es pastor), le llamamos reunión familiar y pues al final cantamos. Agarraba la guitarra y se ponía a inventar canciones, a improvisar… Un par de años después yo ya tocaba la guitarra y me animaba a inventarme canciones”, comentó Paula. Impulsada por su pasión por contar historias y su amor por la guitarra, Paula se prepara para su próxima aventura musical Temporal, mezclando elementos de folk, rock e indie-alternativo en una obra maestra melódica. Para el último disco que lanzó, la cantautora nos explica que tuvo la oportunidad de encerrarse y apartarse para dejar fluir su creatividad.

“Siempre estoy grabando, siempre escribiendo. Es parte natural o como esencial de cómo vivo. Las canciones me ayudan a mí a pensar o a procesar un poco lo que me pasa mis preguntas mis dudas, mis análisis del universo. Todo lo canalizo a través de escribir canciones, de tocar, es una relación rara que tengo con la música”.



Paula Prieto tiene como huella distintiva de su carrera, su desafiante experimentación con una variedad de géneros, desde baladas folk hasta cortes de pop. La joven cantante ya tocó antes en México, precisamente compartió escenario abriéndole un par de veces a Bratty.

”La última vez que fui a México a tocar fue en Café Frames. No sabía si alguien iba a llegar o no y me acuerdo en la primer fila vinieron tres o cuatro chicas. Se habían tomado un avión de Veracruz y se sabían todas las letras de las canciones”, señaló Paula.

Su último lanzamiento, esto es para mi, EP (2022), ha consolidado aún más su posición en la cima de la industria musical, ganando el reconocimiento de críticos y fanáticos por igual. Asimismo este año tuvo una colaboración especial con el dúo mexicano, Daniel, Me Estas Matando para su canción «Ojos de Muñeca».

“Yo estaba en Los Ángeles y ellos también. Me invitaron a grabar, así que cuando llegaron a México todos coincidimos ahí en en Ciudad de México y fuimos un día a grabar. Era una canción que escribió Iván nos metimos en el estudio y creo que en cuatro horas la grabamos”.

Fechas Paula “México Tour”