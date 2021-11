SOUND AND VISION: EL DOCUMENTAL DE LA BBC SOBRE DAVID BOWIE

Desde que falleció David Bowie, han salido cantidad inmensa de tributos, documentales, murales, conciertos en homenaje y hasta juguetes para lucrar con la imagen del llamado Duque Blanco. Sin embargo, existen un par de materiales que realizó la BBC que valen toda la pena: Sound And Vision y The Last Five Years.

La cadena británica siempre busca algo diferente para presentar a los televidentes, y qué mejor que estos dos documentales donde se aborda la vida y obra de Bowie. Podría pensarse que son lo mismo, sin embargo, Sound And Vision y The Last Five Years son complementarios.

Esto se debe a que Sound And Vision nos relata los primeros 30 años del artista, desde el comienzo de su carrera musical hasta el pináculo de la misma. The Last Five Years, como bien lo dice su nombre, se enfoca en los últimos 5 años de vida de Bowie y en el proceso creativo para el álbum Blackstar.

Sound And Vision lo podemos encontrar en internet (gracias, YouTube) para, por si no lo has visto, cheques el camino que Bowie siguió hasta el ascenso de su carrera, además de escuchar las voces de quienes compartieron escenario con él o a quienes inspiró con su música y estilo visual como Trent Reznor, Moby e Iggy Pop.

The Last Five Years no corre con la misma suerte que el otro documental, ya que ha sido bajado de la red en distintas ocasiones.

Ambos documentales son de gran importancia para entender los intereses artísticos que tenía David Bowie, el cómo llegó a dar vida a personajes como Ziggy Stardust y cómo llegó a darnos un último disco antes de su lamentable partida.

Pero basta de palabras, acá tienes el documental Sound And Vision para que lo veas y hagas tu propia visión del gran David Bowie.

