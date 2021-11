MICK ROCK: EL FOTÓGRAFO DE LOS 70 FALLECIÓ

Ayer una noticia sucumbió al mundo de la música y la fotografía, el fallecimiento de Mick Rock, el mítico fotógrafo con una gran carrera dentro de la industria musical. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales.

Mick Rock, fotógrafo británico que tiene las mejores imágenes de la música en los años 70, falleció a los 73 años de edad. Pero no sólo es conocido por ser “el hombre que fotografió los setentas”, también fue un poeta fotográfico, una fuerza de la naturaleza que pasaba sus días haciendo exactamente lo que amaba y siempre a su manera deliciosamente indignante, como se menciona en el post.

“Un hombre fascinado con la imagen, absorbió seres visuales a través de su lente y se sumergió en su arte, creando así algunas de las fotografías más magníficas que la música rock haya visto jamás.Conocer a Mick era amarlo. Era una criatura mítica; algo que nunca volveremos a experimentar…. No lamentamos la pérdida, sino que celebremos la fabulosa vida y la extraordinaria carrera de Michael David Rock”.

El comunicado menciona que cuando Mick Rock estaba detrás de la cámara, los astros parecían alinearse para que pudiera captar el carisma único de los sujetos retrató. De igual forma, se pidió que se respetara la privacidad para sus seres cercanos y queridos.

Mick Rock fue conocido en el ámbito musical, especialmente en el rock, por ser un gran fotógrafo y director de videoclips, sus más reconocidos son aquellos que realizó para David Bowie, a quien dirigió en los videos para “Jean Genie”, “Space Oddity”, “Life On Mars” y “John, I’m Only Dancing”.

Se le conocía como el hombre que fotografió los 70 porque trabajó con Syd Barret, Lou Reed, Iggy Pop, The Ramones, Sex Pistols, Blondie, Queen y varios artistas y bandas más que tuvieron su auge en aquella década. Sus fotos podían verse en revistas, promocionales y portadas de discos.

Pero Mick Rock no se quedó ahí, al paso de los años fue consagrándose aún más en la fotografía musical y colaboró con personajes de la actualidad, como Karen O, Alicia Keys, The Flaming Lips, Daft Punk o Kings of Leon. Además, hay varias de sus fotografías que Snoop Dogg, Lenny Kravitz, Motley Crüe o hasta el presentador Jimmy Fallon presumen de haber sido tomadas por Mick.

De hecho, el año pasado, Rock fue el artista detrás de las fotografías para el álbum Plastic Hearts de Miley Cyrus, siendo éste uno de sus últimos trabajos con la cámara.