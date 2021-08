Los fotógrafos de conciertos llevan consigo una tarea muy grande. No solo se dedican a fotografiar el momento, a las bandas en vivo y tampoco se la pasan en la fiesta eterna de un show. Los fotógrafos musicales son historiadores, porque documentan grandes momentos que pueden ser noticia de algunos días, sin embargo en cuanto la noticia está quemada. Viene una lucha por la sobrevivencia de las imágenes, aquellas fotografías que contenga los elementos exactos, va a pasar a la historia y a trascender en el tiempo.

Por lo que fungirá por los siglos de los siglos como un documento invaluable para la humanidad. La fotografía de conciertos contiene datos, códigos y símbolos de cada una de las épocas en que fueron realizadas. Gracias a este tipo de fotografía es que pudieron llegar a la cima del éxito grandes estrellas de la música. El conteo que viene sobre los mejores fotógrafos de conciertos en la historia, es porque manejaron la fotografía análoga y un tiempo sin redes sociales. Es decir, un tiempo diferente, un tiempo digamos que más complicado, pero bien pensado.

Ross Halfin

Ross W Halfin, el fotógrafo británico que le ha dado la vuelta al mundo con su arte. Se especializa en bandas y músicos de rock.​ Ross Inició su carrera trabajando para la revista Sounds en los años 1970, fotografiando a varios artistas y bandas de la escena punk inglesa como The Clash, The Jam, The Sex Pistols, 999 y The Adverts. Ha permanecido cuatro décadas entre los fotógrafos más destacados del planeta.

Halfin se metió en la fotografía musical casi por accidente, metiendo sus cámaras en conciertos de artistas como The Who, AC / DC, Led Zeppelin, Man and Free. Pero su pasión son las bandas con escenarios y escenografía muy ostentosa como: Iron Maiden, Metallica, Def Leppard, Guns N ‘Roses, Kiss y Mötley Crüe en su visor. Ha sido fotógrafo de gira oficial para Paul McCartney, George Harrison y The Who.

Jim Marshall

Jim Marshall, quien lamentablemente pasó a mejor vida hace unos 11 años, fue un fotógrafo de origen estadounidense que realizó fotografías a artistas del rock e hizo reportajes en importantes conciertos. Recordado por ser el único fotógrafo que pudo entrar en el camerino de The Beatles en su último concierto y algunas de sus fotografías más conocidas son de Jimi Hendrix, The Rolling Stones y Johnny Cash.

Él fue el autor detrás de la icónica imagen de Hendrix quemando su guitarra en el festival de Monterrey. Otras de sus fotografías más famosas son las del festival de Woodstock o los retratos a Cash en la Prisión Estatal de San Quintín. Entre los artistas musicales que fotografió se encuentran además Janis Joplin, The Who, Bob Dylan, Chuck Berry y Jim Morrison.

Danny Clinch

Danny Clinch es un fotógrafo y director de cine que nació en Toms River, Nueva Jersey en 1964. Es uno de los fotógrafos más importantes de toda la escena musical. Ha fotografiado y filmado una amplia gama de artistas, desde Johnny Cash hasta Tupac Shakur, desde Bjork hasta Bruce Springsteen. Su trayectoria es muy larga y sus retratos han aparecido en cientos de portadas de álbumes y en revistas como Vanity Fair, Spin, Rolling Stone, GQ, Esquire y más.

Bob Gruen

Bob Gruen el fotógrafo y autor estadounidense, reconocido principalmente por fotografiar a las leyendas más grandes del rock. En su carrete fotográfico destacaron: John Lennon, Johnny Rotten, Muddy Waters, The Rolling Stones, Elvis, Madonna, Bob Dylan, Bob Marley, Tina Turner, Debbie Harry y muchos, muchos más. Gruen ha capturado la escena musical durante más de cuarenta años en fotografías con un enorme reconocimiento mundial.

Cabe mencionar que Bob se convirtió en el fotógrafo y amigo de John Lennon y Yoko; luego de que se mudara a Nueva York en el año de 1971. Fue así que pudo fotografiar al músico durante su vida laboral y en los momentos más privados. Es él quien tomó la icónica imagen de John Lennon con una camiseta de la ciudad de Nueva York y de pie frente a la Estatua de la Libertad haciendo el signo de la paz, en 1974.

Andy Cherniavsky

Andy Cherniavsky es una reconocida figura de la fotografía argentina, una histórica artista de la lente que se dedicó a documentar la escena de los años 80s.

“Veo desfilar los años 80 todos los días en mi trabajo como si fuera un libro de historia; los músicos más importantes pasaron ante mis ojos y sigo atada de alguna manera a todos ellos por su talento y mi admiración por su música”. Andy Cherniavsky

«La Fotógrafa del Rock Argentino», es la más conocida profesional que registró los conciertos en su natal Argentina, pero también mostró la otra cara de la música: todo lo que ocurre detrás de bambalinas. Realizó míticas portadas de artistas como Mercedes Sosa, Charly García y Wham! Así mismo Andy brilló en otras áreas de la fotografía, como fue en la publicidad y la moda.