LO MEJOR DEL FOTÓGRAFO DE LA MUERTE: ENRIQUE METINIDES

El legado de Enrique Metinides no solo se centra en el fotoperiodismo, su estética le otorgó un lugar importante dentro de la fotografía mexicana.

Hijo de padres griegos, su nombre completo es Jaralambos Enrique Metinides Tsironides y nació en la Ciudad de México el 12 de febrero de 1932.

El fotógrafo se encuentra a poco tiempo de cumplir los 86 años, sin embargo, él mismo ha declarado que ha estado a punto de morir 19 veces, por lo que considera que tiene 7 vidas como un gato.

Comenzó a fotografiar incidentes callejeros a los 9 años, cuando su padre le obsequió una cámara Brownie.

A los 11 conoció a Antonio Velázquez, fotógrafo del periódico La Prensa, quien al verlo con su cámara lo invitó a enseñarle su trabajo y lo hizo su asistente, así comenzó su carrera.

A partir de ahí fue conocido como «El niño» por ser el fotógrafo de prensa más joven hasta el momento.

Metinides tuvo que presenciar desde muy pequeño la muerte y la tragedia, su edad y su visión también le incorporaba elementos interesantes a su trabajo.

La gente evita hablar de la muerte pero en México se suele honrar y celebrar de una manera sagrada y ritual. Metinides reconoció eso y representó en sus fotografías personajes ausentes, cuerpos inertes en accidentes de autos, atropellamientos o terremotos, cualquier situación imaginable.

Una de las influencias más grandes que tuvo fue del cine de gánsters, los asesinatos, las historias y sobre todo la luz que era utilizada para enmarcar las muertes, es luz la plasmaba en su propia obra, pues la veía en las escenas de crimen.

Pienso que la más importante influencia de mi trabajo siempre han sido las películas norteamericanas, las películas de gángsters. De niño yo iba al cine y me sentaba al frente, a veces veía la misma película si podía. La calle donde yo vivía, San Juan de Letrán, tenía muchos cines y me gustaba ir yo solo, y ver las películas de Edward G. Robinson y Humphrey Bogart. Pienso que el cine y la luz de esas películas fueron lo que más me impactó. A veces fotografiaba alguna tragedia en la ciudad y me preguntaba si estaba en México o en alguna de esas películas.

Su obra retrata también a los testigos de la tragedia, junto con el asombro, el dolor, el miedo o la curiosidad, el chisme es algo que les gusta a los humanos, y no lo pueden evitar.

He visto fuegos y explosiones y todo tipo de desastres, pero lo que siempre me fascinaba era la gente que venía a ver. Los Metiches, mirones, curiosos, chismosos. Si me preguntan porque miran, es porque sienten alivio de que son los testigos y agradecen que no son la víctima, o su curiosidad es simple fascinación por la muerte. Pienso que es mucho más simple que todas esas teorías. No importa de donde venga la gente, les gusta entretenerse y les gusta el espectáculo y el chisme. ¡Por eso las películas de acción son tan populares!. Un buen accidente, atrae a la gente…y siempre es un gran negocio para los vendedores de helado.