LA SUTIL ESTÉTICA EN LAS FOTOGRAFÍAS DE ROBERTO GRECO

Roberto Greco es un fotógrafo italiano que se destaca por la cuidada estética que mantiene en su obra. Las imágenes por las que se ha vuelto conocido son los bellísimos bodegones y retratos que es capaz de crear.

Su carrera artística comenzó al graduarse del Departamento de Fotografía en Comunicaciones Visuales de la Escuela Cantonal de Arte y Diseño, Lausanne (2010), después de salir como fotógrafo de la Academia de Artes Aplicadas Vevey en (2007).

El reconocido artista ha presentado su trabajo en varias exposiciones colectivas a lo largo de su carrera, en países como Suiza y Francia.

«After Still Life» (2012) fue una de sus series que presentó en Photo Schweiz, In Rennes for L’œil d’Oodaaq, en Les Nuits Photographiques y en Jungkunst. Un año después, en 2013 presentó su trabajo en la galería SOON, en Venecia ganó el premio Arte Laguna, en los Swiss Photo Awards y en le festival Montier en Der.

Para 2014 presentó su proyecto «MORBIDEZZA» para la galería FORMA, para la galería A+A en Venecia y para BAC en Ginebra. En esa ocasión varias de sus fotografías fueron compradas por diferentes coleccionistas como Art Swiss Collection, The Alimentarium of Vevey y The Comission Arte of Winterthur.

En cuanto a publicaciones, ha sido llamado en repetidas ocasiones por revistas como Colors, Ojodepez, Selfpublished, Raise y Haute Food la popular revista de fotografía.

Su estilo puede describirse como pictórico y naturalista, jugando con la luz y creando ese efecto. Y es precisamente esa la razón por la que es fotógrafo, su pasión, obsesión y fascinación por la luz.

La inspiración para sus fotografías afirma vienen desde su infancia, cuando pasaba horas observando cómo la luz entraba en su habitación a través de las persianas cerradas.

Cada una de sus obras de arte posee riqueza, profundidad y una sensación de lujo oscuro. Además, detalles como el contraste de colores, las yuxtaposiciones inesperadas y todas esas pequeñas cosas ocultas al principio pero se revelan en una segunda o tercera visualización.

width="640" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen>

Los estereotipos de la naturaleza muerta clásica se rompen al agregar elementos inquietantes y desagradables para la mayoría de las personas, como las ratas.

El lado comercial de su trabajo incluye importantes marcas de perfumes que lo contratan para los comerciales de sus productos. Estas colaboraciones son muy diferentes entre sí, ya que cada cliente individual quiere cosas específicas, y Greco simplemente actúa como un camaleón, adaptándose a cada ambiente.

Algunas veces le dan una hoja en blanco y libertad para explotar su imaginación, sin embargo en otras ocasiones tiene que limitarse a sus clientes.

Otro de los recuerdos de su infancia que lo terminaron encaminando al mundo de la fotografía fue una vez cuando si madre roció perfume sobre su almohada para ayudarlo a esperarla durante una larga ausencia de vacaciones.

Fue entonces cuando conectó por primera vez la cara y las emociones con el olor. Todo a su alrededor, plantas o animales, tenía su propio olor y todo lo que le fascinaba a Roberto. Cada olor es una imagen que permanece para siempre en su mente. El hecho de que ahora sea un artista lo ayuda mientras intenta transcribir todos esos olores en sus obras de arte.