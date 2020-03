Conoce la historia detrás de la canción «Heroes» de David Bowie. En el año de 1977, el músico editó Heroes la segunda entrega de una trilogía titulada Berlin Trilogy. Este álbum fue bien recibido por la critica especializada y se convirtió en uno de los trabajos más populares de Bowie.

Gran parte del éxito del disco se debe a su sencillo «Heroes»,una canción que impacto gracias a la gran composición melódica y lírica, creada por Bowie y otros grandes músicos.

Por ejemplo, las guitarras fueron grabadas por el músico Robert Fripp quien es más conocido por ser líder de la banda King Crimson. Dicha colaboración se dio gracias a la recomendación de Brian Eno gran amigo de Bowie y quien también colaboró en la producción del disco.

Otro de los productores de Heroes fue Tony Visconti, quien durante una entrevista confesó algunos secretos sobre la creación de dicho tema.

“Tocó ese hermoso motivo ‘dah uhhhh dahh uhhh’. Luego lo grabó por segunda vez sin escuchar la primera. Fue un poco más cohesivo, pero todavía no estaba bien, y me dijo: ‘Déjame hacerlo otra vez. Solo dame otra pista. Lo haré otra vez’

David Bowie explicó que escribió la letra basándose dos en jóvenes amantes que solía ver desde la ventana del estudio de Hansa, cerca del Muro de Berlín.

Pensé que todos los lugares para reunirse en Berlín, ¿por qué no elegir un banco de amor, debajo una torreta de guardia de los «vopos» de la Alemania oriental en el Muro? .Pensé que se sentían un poco culpables por elegir el Muro y así se habían impuesto esta restricción sobre sí mismos, dando así una excusa para su acto heroico. Utilicé esa posición como base.

Sin embargo el mismo Tony Visconti, confesaría que Bowie en realidad se había inspirado en citas que Tony había mantenido que cantante Antonia Maaß

Fuimos nosotros. Coco, la secretaria de David, estaba sentada en la sala de control con David, y ambos dijeron: ‘Los vimos paseando por el Muro». De ahí fue donde David sacó la idea. Porque yo estaba casado en ese momento, ya sabeis, con el descubrimiento de Paul Mc Cartney, Mary Hopkins. David me protegió durante todos estos años al no decir que me vio con Antonia y besarnos cerca del Muro de Berlín»