Paco Peregrín, un referente de la fotografía de moda española, contemporánea

Paco Peregrín es un fotógrafo español, nacido en 1976 en Almería. Actualmente es uno de los artistas del lente más reconocidos dentro de la industria española de la moda.

Su carrera por el mundo del arte comenzó en International Center Of Photography (NYC), Central Saints Martins College of Arts and Design (Londres), en el Centro Andaluz de Arte contemporáneo (CAF) y finalmente la Universidad Complutense de Madrid.

Un fotógrafo que desde muy joven se abrió paso en el mundo de la moda ganando premios como Lux Oro en Moda y Belleza 2008. Su obra audiovisual ha sido premiada en relevantes festivales internacionales de cine como el Fashion Film Festival Chicago, London Fashion Film Festival, por mencionar solo algunos.

Acerca de su trabajo y publicaciones Paco Pregrín ha aparecido en numerosos libros, como Otherworldly (Gestalten) o New Fashion Photography (Prestel).

Además, ha expuesto parte de su obra en galerías alrededor de todo el mundo como, Nueva York, París, Barcelona, Pekín, Madrid, Berlín, Sevilla o San Sebastián y en museos como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Museo Cristóbal Balenciaga, Centro Andaluz de la Fotografía o el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

El estilo de Paco Peregrín es único, pues sus fotografías tienen elementos dignos de una obra de arte. Esto podría deberse a que en un inicio, antes de su contacto con la fotografía, Peregrín tenía una predilección por la pintura. Sin embargo, sus intereses cambiaron durante los años de su formación profesional.

Entre las marcas y diseñadores más reconocidos con los que ha trabajado, destaca Dior, Chanel, Saint Laurent, L´Oreal Paris, Diesel, Gant, Toyota, Levi’s, Cosentino y Carlsberg, entre otros.

El sello que lo caracteriza es principalmente el exceso y saturación de las figuras, así como por el uso recurrente de cierto simbolismo. Al ser una obra inclinada en su mayoría en lo teatral y barroco, suele valerse de herramientas como máscaras, maquillaje y antifaces. Peregrín gusta de desafiar los cánones estéticos ya establecidos por la sociedad contemporánea.

La paleta de color en la que se basa el artista español, son fondos neutros y sencillos. Creando llamativos juegos de contrastes, ya sea entre texturas, formas o manchas de color. Al mismo tiempo suelen complementarse, creando una atmósfera personal para cada personaje en escena.

Por lo que se podría decir que el trabajo de Paco Peregrín se ve influenciado principalmente por diversos aspectos como el cine, la literatura y la pintura.

Alba Galocha para Dior. Paco Peregrín.

En cuanto a sus trabajos editoriales el fotógrafo andaluz ha publicado sus trabajos editoriales en las mejores revistas del mundo, como: Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, ELLE, Grazia, Tatler, Neo2, Marie Claire, Cosmopolitan, Vanidad, Amica, Allure, etc. Incursionando también como director de arte para Adidas, NIKE, LEE, LEVI’S, Mazda, EMI Music, Cosmopolitan TV, Hugo Boss, AENA, Universidad de Sevilla, RENFE, Unión Fenosa, etc.

Actualmente el fotógrafo reside en Madrid y realiza varios proyectos independientes a sus trabajos con las marcas. Como impartir clases en Master Internacional en Fotografía de Moda y Publicidad.

Claudia Gago & Alex Francisco por Paco Peregrín.

Anja Carosini por Paco Peregrín.

